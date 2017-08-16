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ЦИК зарегистрировала кандидатуру Омурбека Бабанова в президенты

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 16 августа, ЦИК зарегистрировала кандидатуру Омурбека Бабанова.

Он собрал около 107 тысяч подписей граждан в свою поддержку, прошел тестирование на знание госязыка и выполнил другие требования ЦИК. Сегодня ему вручили удостоверение кандидата.

"У меня единственное пожелание, чтобы выборы прошли честными и прозрачными и без использования административного ресурса. Тогда я буду уверен, что это будет годом перемен", - сказал Бабанов.

На сегодняшний день в списке кандидатов числятся 50 человек. ЦИК зарегистрировала кандидатуру Темира Сариева и Омурбека Бабанова, остальные еще проходят процедуру регистрации.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

URL: http://www.vb.kg/364915
Теги:
Омурбек Бабанов, ЦИК
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (63 материалов)
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