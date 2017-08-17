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Нефтяные корпорации начали инвестировать в чистую энергетику

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Крупные нефтяные компании - от Royal Dutch Shell до Total и ExxonMobil - начинают инвестировать в энергетические стартапы. Они вкладывают деньги в проекты, связанные с ветроэнергетикой, солнечной энергией, в биотопливо и новые материалы, пишет Хайтек со ссылкой на Bloomberg.

Нефтяные компании вкладывают деньги в развитие проектов, которые улучшают электрические сети, ведут поиск новых видов топлива из возобновляемых ресурсов. В Shell Technology Ventures полагают, что в энергетической отрасли небольшие компании могут представлять угрозу крупным игрокам, поэтому нужно всегда оставаться в курсе трендов.

Так, Shell Technology Ventures распределяет свои инвестиции между нефтегазовыми технологиями и чистой энергетикой. К примеру, компания вложила деньги в Kite Power Systems и Glasspoint Solar Inc. Total Energy Ventures инвестировала $160 млн к сегодняшнему дню, среди ее проектов AutoGrid, United Wind и Off Grid Electric. BP Ventures вложила $325 млн преимущественно в разработку новых видов топлива, которой занимаются стартапы Tricoya Technologies, Fulcrum и Solidia.

В ExxonMobil интересуются темой биотоплива, энергоэффективных процессов и энергосберегающих материалов и работают с Synthetic Genomics Inc. и FuelCell Energy Inc. Chevron инвестирует в стартапы с 1999 года - ее темы это нефть и газ, передовые материалы, инфраструктура связи и информационные технологии, а также новые и альтернативные источники энергии, среди новых объектов инвестиций нефтяной корпорации стартапы Acumentrics и Inventys. Statoil Energy Ventures инвестирует в солнечную и ветровую энергетику, транспорт, энергоэффективность и интеллектуальные сети, компания вложила деньги в ChargePoint и Oxford Photovoltaics.

Таким образом, нефтяные компании прислушались к призывам аналитиков инвестировать в возобновляемую энергетику. Нефть и газ становятся дешевле, и прогнозируется, что для того, чтобы сохранить свое положение на рынке, к 2035 году нефтяным корпорациям придется инвестировать в возобновляемые источники не менее $350 млрд.

URL: http://www.vb.kg/364920
Теги:
энергетика
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