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Жээнбеков: Между РУз и КР готовы к описанию более тысячи км госграницы

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Аида Джумашева

За годы независимости в Кыргызстан впервые прибыл с рабочим визитом премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Об этом сегодня, 16 августа, по итогам заседания межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном заявил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, сегодня прошло восьмое заседание совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, а также межправительственной комиссии по делимитации и демаркации госграниц.

"Впервые статус сопредседателей был поднят до уровня глав правительств. Это позволит нам оперативно обсуждать и принимать решения по актуальным вопросам. Сегодня мы выработали на ближайшую перспективу ряд вопросов по взаимовыгодному товарообороту и устранению ограничений. Мы договорились направить все силы на дальнейшее развитие торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей", - сказал Жээнбеков.

Он отметил, что процесс делимитации и демаркации границ имеет положительную динамику.

"Начиная с августа 2016 года по август 2017 года было проведено 15 встреч рабочих групп правительственных делегаций. Подготовлен проект подписания госграниц. Всего на сегодняшний день подготовлено к описанию 1170,53 км госграницы. Стороны договорились включить их в промежуточный договор между Кыргызстаном и Узбекистаном", - отметил премьер.

URL: http://www.vb.kg/364926
Теги:
граница, правительство, Узбекистан, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Касым Молдобаев
17.08.2017, 10:47
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Комментариев: 443

Неужели наконец поставят в этом точку... За 25 лет не смогли закончить демаркацию.

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Ырыскелди Бокенов
17.08.2017, 11:48
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Касым Молдобаев

Неужели наконец поставят в этом точку... За 25 лет не смогли закончить демаркацию.

Каримов рассматривал демаркацию, как "все спорные участки УЗ отходят", естественно, что это в корне не устраивало Бишкек. Мирзиёев прекрасно понимает, что демаркация должна быть выгодна всем сторонам и самодурство здесь неуместно.

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