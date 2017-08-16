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Омурбека Текебаева и Дуйшенбека Чотонова приговорили к 8 годам тюрьмы

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Родион Решетов

Сегодня, 16 августа, в Первомайском суде города Бишкек завершился судебный процесс по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС КР Дуйшенбека Чотонова.

После длительного перерыва судья зачитал вердикт. Решение было не в пользу подсудимых. Суд приговорил обоих обвиняемых к 8 годам лишения свободы.

Кроме того, Текебаев и Чотонов лишены права занимать государственные должности в течении трех лет. В добавок обоих коснется конфискация имущества. Однако несмотря на вердикт Омурбек Текебаев с улыбкой сказал, что он все равно выйдет.

Тем временем возле здания суда сторонники лидера партии "Ата Мекен" устроили небольшую акцию в поддержку своего осужденного лидера.

URL: http://www.vb.kg/364928
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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