Погода
$ 68.70 - 68.92
€ 80.37 - 81.15

Абдулла Арипов: Узбекская сторона удовлетворена переговорами по госгранице

220  0
Аида Джумашева

Узбекская сторона удовлетворена переговорами по различным вопросам. Об этом по итогам заседания межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном заявил премьер-министр РУз Абдулла Арипов.

По его словам, переговоры с Кыргызстаном прошли в свойственной узбекско-кыргызской обстановке - открыто и дружественно.

Он подчеркнул, что для президента РУз Шавката Мирзиёева вопрос укрепления двусторонних отношений между соседями, в том числе и КР, является одним из приоритетных направлений во внешней политике.

"Узбекистан остается привержен открытой и доброжелательной политике в отношении Кыргызстана на основе незыблемых принципов взаимоуважения. Кыргызстан наш близкий сосед – надежный и долгосрочный партнер", - сказал Арипов.

Он проинформировал, что стороны обсудили ключевые вопросы узбекско-кыргызских отношений: перспективы дальнейшего расширения и укрепления двустороннего сотрудничества, торгово-экономических, транспортных, коммуникационных, культурно-гуманитарных и других областях.

Со слов главы кабмина РУз, переговоры по правовому оформлению кыргызско-узбекской госграницы прошли результативно.

URL: http://www.vb.kg/364932
Теги:
граница, правительство, Узбекистан, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  