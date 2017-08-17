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Избиратели могут пожаловаться в ЦИК по Whatsapp-каналу

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Айдана Абдуваитова

В преддверии президентских выборов ЦИК создала Whatsapp-канал для жалоб избирателей. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии.

Теперь в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов можно обращаться по каналу Whatsapp: +996 770 660 240.

В ЦИКе отметили, что это наиболее удобный способ оперативного реагирования на жалобы избирателей и ответа на вопросы.

Напомним, вчера, 16 августа, на избирательных участках был вывешен предварительный список избирателей. Избиратели также могут уточнить себя в списках на сайте www.shailoo.srs.kg, в call-центре по номеру 119 и путем отправки SMS-сообщения на номер 119. Все вопросы к организаторам можно задать по Whatsapp.

URL: http://www.vb.kg/364934
Теги:
выборы, социальные сети, ЦИК
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