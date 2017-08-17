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В ходе тюремного бунта в Венесуэле погибли более 35 человек

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В ходе тюремного бунта и столкновений со полицией в штате Амасонас на юге Венесуэлы погибли более 35 человек. Об этом пишет DW со ссылкой на Twitter губернатора штата Либорио Гуарулья.

По сведениям генеральной прокуратуры страны, речь идет о 37 заключенных, погибших при штурме тюрьмы полицейскими. Сообщается также, что ранения получили 14 сотрудников правоохранительных органов. По свидетельствам очевидцев, штурм сопровождался ожесточенной перестрелкой между заключенными и полицией, для подавления бунта пришлось задействовать армейские подразделения. Всего в исправительном учреждении под стражей находились 105 человек.

На фоне политического и экономического кризисов в Венесуэле сложилась катастрофическая ситуация с безопасностью и снабжением в тюрьмах, отмечает агентство dpa. В руки заключенных контрабандой попадает оружие, из-за недостатка продовольствия они все чаще устраивают мятежи.

30 июля в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, созванное по инициативе президента Венесуэлы Николаса Мадуро для изменения конституции. С тех пор в стране регулярно проходят массовые протесты, жестоко подавляемые органами правопорядка. В ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли уже более 120 человек. Венесуэльская оппозиция опасается, что конституционная реформа приведет к усилению власти президента страны и установлению диктатуры Мадуро.

URL: http://www.vb.kg/364935
Теги:
Венесуэла
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