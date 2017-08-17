Люди лишились денег и жилья. Подозреваемые в мошенничестве на свободе

Мошенники лишили 13 человек квартир и 100 тысяч долларов. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре "ВБ" рассказали пострадавшие. Свои имена они называть не хотят из-за преследований и угроз со стороны предполагаемых преступников.

По их словам, Шамил Арабов и группа его приближенных выступали в роли частных кредиторов и юристов, но фактически брали деньги, продавали чужое имущество и пропадали. Сейчас Арабов находится в СИЗО, на него возбуждено уголовное дело, но отнюдь не по статье "Мошенничество", а пострадавшие не могут добиться ни возврата денег, ни жилья.

"Мошенничество состоит в том, что посредник находит жертву. Он выдает кредит, а частный кредитор оформляет куплю части недвижимости в качестве залога. А фактически через несколько месяцев они переоформляют жильё на кредиторов", - рассказывает одна из пострадавших.

Потерпевшие рассказывают, что коллективно обращались и к бывшему министру внутренних дел, и нынешнему.

"После обращений в правоохранительные органы начинается какой-то омут. Нас посылают в ГСУ, оттуда в Генеральную прокуратуру, затем в городскую прокуратуру и районную, и конечной точкой оказывается РОВД. Следователи с нами не разговаривают, постановления выносят в коридор в готовом виде. В судах не принимают наши доказательства. С адвокатами тоже не всё так просто - они перекупаются и следовательно мы проигрываем процессы один за другим", - рассказывают пострадавшие.

Также отмечается, что на одном из процессов по выселению из жилья вместе с потерпевшей должен был явиться юрист, но он этого не сделал. Судья проигнорировал просьбу отложить заседание. За день до процесса пострадавшая узнала, что её адвокат состоит в близких отношениях с преступником, и тот этого не отрицал. Женщина делится, что при всех этих нарушениях суд принял решение выселить её из квартиры.

Также отмечается, что суд не рассматривал расписки, согласно которым женщина рассчиталась с кредиторами. В итоге мошенники и деньги свои вернули, и продали залоговую квартиру.

"Около месяца назад в Ленинское РОВД поступило 12 заявлений на Арабова - одно заявление по авто, одно на 2000 долларов и 10 заявлений по недвижимости. Возбуждено только одно уголовное дело. Мы не можем привлечь к ответу частных кредиторов, которые выкупают дома по 15 тысяч долларов, хотя государство их оценивает в 60 тысяч. Также мы пытались обращаться в финансовую полицию, так как если эти люди занимаются кредиторской деятельностью, то они должны платить налоги, но нам сказали, что это не в государственном масштабе и это не их сфера деятельности", - делятся пострадавшие.

Несмотря на большое количество заявлений и дел на Арабова, обманутые люди никак не могут добиться того, чтобы все дела и заявления объединили в одно производство. Также люди сообщают, что как только начинаются какие-либо выяснения обстоятельств дела, Арабов и его компания начинают всячески давить и угрожать, призывая на свою сторону частные охранные агенства.

Помимо кредиторской деятельности Арабов также вызывался предоставлять услуги юриста по той же схеме. Брал деньги и пропадал. Один из пострадавших отдал ему 3 тысячи долларов, составил договор, но проиграл суд, так как юрист просто-напросто не явился на процесс.

Позже Арабов появился вновь и сказал, что для успешного завершения судебного процесса необходима 51 тысяча сомов, а получив запрошенную сумму денег, вновь скрылся.

В настоящий момент большая часть пострадавших проживает в нечеловеческих условиях, так как лишились и денег, и жилья. Например, женщина с дочерью вынуждена снимать небольшую комнату на окраине столицы за 3 тысячи сомов. Она не в состоянии сделать паспорт и нормально трудоустроить свою дочь, так как нет денег.

Собравшиеся также отметили, что подобное торможение рассмотрения их обращений может быть связано с тем, что Арабов ранее работал в правоохранительных органах. Несколько следователей отказывались рассматривать заявление, аргументируя это тем, что раньше либо учились, либо работали вместе с Арабовым.