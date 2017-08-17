В результате нападения бандитов на больницу в Гватемале погибли 7 человек

Преступники атаковали больницу "Рузвельт" в столице Гватемалы, чтобы освободить своего подельника. Жертвами бандитов стали семь человек, в том числе трое охранников, еще 12 человек пострадали.

Как отмечает Росбалт, злоумышленники смогли осуществить задуманное: особо опасный член банды "Мара Сальватруча" Андерсон Даниэль Кабрера сбежал. Полицейским удалось задержать пятерых нападавших.

Президент страны Джимми Моралес назвал случившееся терактом. Власти пообещали усилить меры безопасности в больницах.

"Мара Сальватруча" - одна из крупнейших уличных банд в Центральной и Северной Америке. В ее состав входят порядка 70 тыс. человек.