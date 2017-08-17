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МВД обновит обмундирование сотрудников службы госохраны на 12 млн сомов

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Айдана Абдуваитова

Главное управление государственной специализированной службы охраны МВД объявило тендер на закупку форменного обмундирования для своих сотрудников.

Организация планирует закупить полное форменное обмундирование для сотрудников госохраны МВД. В комплект входят кепи, куртка-брюки, шапка-ушанка, фуражка, рубашки с длинными рукавами, туфли милицейские, ботинки с высокими берцами и утепленная куртка.

На обновление обмундирования организация выделила 12 млн 776 тыс. сомов.

Метод закупок одноэтапный. Компании могут подать документы до 7 сентября.

URL: http://www.vb.kg/364941
Теги:
госзакупки, МВД
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