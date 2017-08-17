МВД обновит обмундирование сотрудников службы госохраны на 12 млн сомов

Главное управление государственной специализированной службы охраны МВД объявило тендер на закупку форменного обмундирования для своих сотрудников.

Организация планирует закупить полное форменное обмундирование для сотрудников госохраны МВД. В комплект входят кепи, куртка-брюки, шапка-ушанка, фуражка, рубашки с длинными рукавами, туфли милицейские, ботинки с высокими берцами и утепленная куртка.

На обновление обмундирования организация выделила 12 млн 776 тыс. сомов.

Метод закупок одноэтапный. Компании могут подать документы до 7 сентября.