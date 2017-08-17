Дело Текебаева. Из мародеров в коррупционнеры

Суд первой инстанции вынес свой вердикт в отношении Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова, признав их вину в коррупции. Страсти, как ожидается, теперь продолжатся в стенах Бишкекского горсуда.

Это ожидаемо и предсказуемо. Даже, можно сказать, традиционно для таких скандальных уголовных дел. Текебаев и его защитники будут биться до упора, то есть до Верховного суда. Так было и так будет, мало кто из осужденных признает свою вину, они всегда говорят о несправедливости судебных решений, иной раз даже под грузом неопровержимых доказательств.

Впрочем, это уже дело будущего, какое решение примет Бишкекский горсуд, как дальше будут действовать Текебаев и Чотонов вместе со своими адвокатами.

Можно опустить все, что было сказано во время прений Текебаевым и адвокатами, когда все было направлено на опровержение слов Маевского и Модина. Но обратило на себя внимание то, что адвокаты и Текебаев большой упор сделали на попытку преподнесения процесса чуть ли процессом века, а Роза Отунбаева даже попыталась сравнить с судами, которые происходили во времена Сталина.

В последнем слове Текебаев все представил как личную месть со стороны президента Алмазбека Атамбаева. Самое поразительное, на что не обратила внимание публика, Текебаев попытался "стереть" Атамбаева из политической истории страны, максимально принизит роль нынешнего президента КР в политических событиях, которые предшествовали апрелю 2010 года и после революции. Речь Текебаева, по сути, была местью Атамбаеву. Может, даже реваншем, попыткой ответа на разгромную речь Атамбаева 31 августа 2016 года.

Текебаеву свойственно мастерство переинтерпретации событий, в даре перетолкования и демагогии ему не откажешь. Говоря о поправках в Конституцию, которые были приняты референдумом в 2016 году, Текебаев сделал мастерски удачный ход. Он выступил уже не противником поправок, а чуть ли не автором. Текебаев заявил, что под нажимом бывших членов временного правительства Атамбаев был вынужден отступить и внес другие поправки. Якобы таким образом были пресечены попытки как-то перекроить Конституцию под себя со стороны президента страны. И это стало причиной преследования Текебаева, Атамбаев не простил.

Публика, услышав такое, наверное, застыла в изумлении, так как все происходило иначе. Стремление сохранить за собой надуманный статус "отца Конституции" сделало Текебаева практически предателем. Как же так? Ведь он был жестким противником любых изменений Основного закона. Как теперь его сторонникам относиться к референдуму 2016 года, как его оценивать?

А если вспомнить те события, которые предшествовали референдуму, то все происходило совсем по-другому. Инициаторы вынесли на обсуждение свои поправки, они заявляли, что это не окончательный вариант, и в процессе обсуждений, внесения предложений на референдум был вынесен уже согласованный вариант. И не было со стороны Атамбаева каких-то заявлений, что он через поправки хочет построить другое государство по своим лекалам.

Президент говорил только о том, что в Конституции слишком много дыр, "мин", которые могут откатить страну назад к авторитаризму. Атамбаев признавался, что из-за сомнительных, расплывчатых статей Основного закона у президента появляется соблазн повторить путь Акаева или Бакиева. Помимо этого были отменены положения Конституции, которые ставили под контроль внешних сил судебную систему. Все сводилось к тому, что любой преступник, осужденный судом Кыргызстана, обратившись в международный суд и добившись оправдания, мог спокойно выйти на свободу и даже получить компенсацию.

Поэтому на церемонии подписании указа президент заявил, что новая Конституция укрепит независимость страны. Атамбаев сказал, что страна уважает международные организации и своих партнёров, но будет соблюдать свой суверенитет и независимость.

"Благодаря поправкам в Конституцию мы выходим из унизительной ситуации, когда внешние силы, включая международные организации, могли навязывать Кыргызстану неприемлемые нормы. Диктовать, кому смягчить наказание или выпустить из тюрьмы", - сказал Атамбаев.

Фактически поправки в Конституцию 2016 года сделали необратимым движение более демократическому устройству к парламентской форме правления. Наверное, Текебаев понял это задним умом и решил приписать себе все заслуги. Хотя это всегда было свойственно Текебаеву, который без зазрения совести приписал себе заслуги и труд членов конституционных совещаний, начиная с первых лет независимости.

Это свойство Текебаев ярко проявил в последнем слове в суде, рассказывая о событиях апреля 2010 года. Он всячески выпячивал свою роль, конечно, не забывая о бывших членах временного правительства, которые во время суда, как по инструкции, давали показания в пользу лидера "Ата Мекена". Получилось, что Текебаев был истинным, единственным вождем революции. А вот Атамбаев подвергся дискредитации, Текебаев пытался просто убрать президента из тех исторических событий. Если и говорил, то выходило, что Атамбаев просто пришел и стал одним из членов временного правительства. Но вот незадача, возражением Текебаеву могут стать книги Бекназарова, который пусть пристрастно, но более объективно рассказал о тех событиях.

Бекназаров признается, что большую лепту в борьбе с Бакиевским режимом вносил Атамбаев, что нынешний президент был одним из вождей объединенной оппозиции, рискнул всем ради свержения антинародного режима. В одном интервью Бекназаров даже рассказал, что бывшие члены временного правительства вечером 7 апреля настолько увлеклись дележом портфелей, что забыли освободить Атамбаева, который находился не в СИЗО ГКНБ, а в ИВС ГУВД Бишкека.

Нынешний президент оказался слишком несговорчивым, не отвечал на вопросы, поэтому его просто решили сломать, поместив в общую камеру ИВС вместе с отпетыми уголовниками. Между тем других политиков держали в СИЗО ГКНБ. И это все со слов Бекназарова, который, как рассказывал сам, возмутился и поехал поздно вечером освобождать Атамбаева. Уже тогда, видимо, Текебаев и Ко решили избавиться от Атамбаева, пока его не было, распределить портфели и прибрать всю власть к своим рукам. Но потом уже, когда немного отрезвели, поняли, что Атамбаев слишком силен в политическом плане, что сторонники антибакиевской оппозиции просто их снесут.

Если вернуться к словам Бекназарова, он сам был удивлен, каким образом и каким боком в составе временного правительства появились Темир Сариев и Эльмира Ибраимова, которые особо и не проявляли свою антибакиевскую сущность.

Самое смешное, Текебаев в последнем слове, как один из поводов обиды Атамбаева, назвал свою книгу о событиях в апреле 2010 года. Мол, мало упомянул президента, за это тот и обиделся. А ведь просто стоило поинтересоваться, успел ли прочитать эту книгу Атамбаев, у которого, может, и времени нет на чтение. Тем более что первые три года правления Атамбаева были самыми тяжелыми, когда президенту пришлось больше заботится о стабилизации ситуации в стране. Да и мог ли Атамбаев допустить мысль, зная характер своих соратников по антибакиевской оппозиции, что они могут написать правду. Уж слишком высоко ценит свой писательский труд Текебаев.

И, наверное, Омурбек Чиркешович забыл упомянуть о том, что в сохранении его имиджа как влиятельного политика большую роль сыграл Атамбаев, партия которого с парламентских выборов 2010 года просто тянула фракцию "Ата Мекен", включая в коалицию большинства в парламенте. Мало этого, СДПК поддержала премьера – выдвиженца "Ата Мекена" Джоомарта Оторбаева, который, правда, он потом вынужден был уйти с поста, так и не сделав ничего путного. Может, мстительность Атамбаева проявилась в том, что его аппаратом руководил несколько лет близкий соратник Текебаева Данияр Нарымбаев или органы прокуратуры находились под управлением Аиды Саляновой. Не Атамбаев же толкнул Нарымбаева на вымогательство взятки или мужа Саляновой на различные аферы, которые закончились плачевно.

А ведь кто слушал Текебаева, понял по-другому, мол, с первых дней после апрельской революции Атамбаев только и делал, что пытался упрятать за решетку Омурбека Чиркешовича.

Текебаев не забыл упомянуть о Белизгейте, мол, белизские документы, по которым выходило, что Текебаев, Шыкмаматов и Салянова вместе с Максимом Бакиевым затевали хитрую комбинацию по 51% "Альфа Телеком". Судя по документам, депутаты фракции "Ата Мекен" за определенную мзду готовы были вернуть 51% акций "Альфа Телекома" Максиму Бакиеву. Сделка была гарантирована декларацией траста, по которому если бы Текебаев, Шыкмаматов и Салянова выполнили свои обязательства, получили бы 22% от продажи 51% "Альфа Телеком", а это десятки миллионов долларов.

Говоря о "Белизгейте", Текебаев намеренно забыл о том, что по этим документам не возбуждалось уголовное дело, до сих пор идет проверка их подлинности. Следовательно, нет никакого развала несуществующего уголовного дела. Глава спецслужб Сегизбаев в стенах парламента на всю страну не раз заявлял, что нет уголовного дела, что Текебаев, Шыкмаматов и Салянова не проходят подозреваемыми по обвинению в каких-то темных делишках, о которых говорится в документах из Белиза.

Но этот скандал вокруг "Белизгейта" стал мотивацией для российского бизнесмена Маевского, который решил обратиться в правоохранительные органы с заявлением на Текебаева, которого обвинил в мошенничестве и получении 1 млн долларов за возможность получения контроля над "Мегакомом". Судя по словам Маевского, он, как жесткий прагматик, понял, что Текебаев не такой всемогущий, что уже не имеет контроля над органами прокуратуры, спецслужб. Поэтому и решился вынести все в правовое поле.

Ранее Маевский просто не верил, что его обращения могут быть приняты во внимание, так как Текебаев представлялся для него почти как соправитель страны. Это нормальный ход мыслей человека, который имеет большой опыт в бизнесе и сталкивался с сильным политическим влиянием, когда речь шла о конфликтах в деловой среде. Но когда Маевский понял, что и на старуху бывает проруха, начал действовать. После этого и закрутилось уголовное дело, по которому судья Первомайского суда вынес приговор в отношении Текебаева и Чотонова.

Какими будут решения вышестоящих судебных инстанций, пока неизвестно, но Текебаева и его адвокаты рассчитывают на оправдание. Остается только наблюдать. Но понятно, что основной линией защиты Текебаева остается придание политической окраски уголовному делу и выставление себя "сакральной жертвой".