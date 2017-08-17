В Бишкеке продажи квартир увеличились на 32% по сравнению с прошлым годом

В июле 2017 года в Бишкеке было продано 1036 квартир, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года это больше на 32,3%.

В Государственной регистрационной службе сообщили, что в июле спросом пользуются квартиры индивидуального проекта - 105-й и 104-й серии. Чаще всего бишкекчане покупают однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

Стоимость однокомнатных квартир (за исключением квартир в 4-м и 6-м микрорайонах) и двухкомнатных квартир 104-й серии (за исключением центра и 8-го мкр.) была выше, чем в прошлом году

За год наибольшее падение цен на квартиры 104-й серии отмечено в центре и микрорайоне Кок-Жар. В центре города цены на двухкомнатные квартиры 104-й серии в среднем падали на 1,18% в месяц, а в микрорайоне Кок-Жар стоимость трехкомнатных квартир 104-й серии падала на 1,14% в месяц. Цены на трехкомнатные квартиры 104-й серии в 3-м микрорайоне в среднем падали на 0,39% в месяц, 6-м - на 0,26%, 4-м - на 0,2% в месяц.

В июле отметились повышением стоимости однокомнатные квартиры 105-й серии (за исключением квартир, расположенных в центре, 5-м микрорайоне и в микрорайоне Кок-Жар). Больше всего эти квартиры подорожали в 11-м, 12-м микрорайонах, а также в микрорайоне Улан.

Стоимость однокомнатных квартир 105-й серии снизилась в 5-м микрорайоне, а также в мкр. Кок-Жар" и центре города.

Заметный рост стоимости был зафиксирован у двухкомнатных квартир 105-й серии в 5-м и 12-м микрорайонах. Также эти квартиры поднялись в цене в микрорайонах Тунгуч, Аламедин-1, Джал и Асанбай и на окраинах города. В то же время заметен спад цен на эти квартиры в 10-м, 6-м микрорайонах, а также в микрорайоне Восток-5.

Трехкомнатные квартиры 105-й серии поднялись в цене в микрорайонах Асанбай, Джал, 7-м и 10-м. В то же время эти квартиры подешевели в 6-м и 12-м микрорайонах. Снижение цен на квартиры наблюдалось также в микрорайонах Аламедин-1, Восток-5, Тунгуч и на окраине города.

"Хрущевки" подешевели в центре и на юго-западе Бишкека.

Квартиры новой планировки (индивидуального типа) составляют показали роста стоимости. Цены на них повысились в среднем от 7 до 23% в зависимости от количества комнат и района.