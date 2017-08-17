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Сегодня в Бостери выпал снег

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Гулиза Авазова

Cегодня, 17 августа, в селе Бостери Иссык-Кульской области выпал снег. Об этом сообщает очевидец Михаил Салихов, который менее часа назад выложил видео на своей страничке в социальной сети "Фейсбук".

Отметим, примерно неделю назад казахстанские СМИ также опубликовали фото и видео отдыхающих, которые запечатлели снег на берегу озера Иссык-Куль. Однако многие местные СМИ не поверили в эту информацию, обозначив ее как "фейковую".

URL: http://www.vb.kg/364949
Теги:
Иссык-Кульская область, снегопад
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Комментарии
А В Виктория
17.08.2017, 12:14
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Я с утра смотрю в приложении через вэбкамеру что происходит на иссык куле . .. Действительно, в 9 утра были черные облака, и было что-то похожее на град, но в 10 утра там уже была ясная и солнечная погода с незначительной облачность.

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