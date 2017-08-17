Сегодня в Бостери выпал снег

Cегодня, 17 августа, в селе Бостери Иссык-Кульской области выпал снег. Об этом сообщает очевидец Михаил Салихов, который менее часа назад выложил видео на своей страничке в социальной сети "Фейсбук".

Отметим, примерно неделю назад казахстанские СМИ также опубликовали фото и видео отдыхающих, которые запечатлели снег на берегу озера Иссык-Куль. Однако многие местные СМИ не поверили в эту информацию, обозначив ее как "фейковую".