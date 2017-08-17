Кадырбеков: Финансов на программу ВИЧ/СПИДа катастрофически не хватает

Государство должно увеличить финансирование программ ВИЧ/СПИДа, так как выделяемых средств недостаточно для полноценного охвата программ. Об этом сообщил директор Республиканского центра "СПИД" Улан Кадырбеков.

"С учетом снижения донорского финансирования необходимость выделения финансовых средств из бюджета республики сейчас самый актуальный вопрос. Мы получили подтверждение от Минфина на дополнительные 20 миллионов сомов на 2018 год. То есть бюджет по статье "медикаменты и изделия медицинского назначения" составит 40 млн сомов из бюджета и 3 млн сомов со спецсчета Республиканского центра "СПИД". И даже этого недостаточно, потому что новый грант Глобального фонда на ВИЧ и туберкулез составляет всего лишь 23 млн долларов, из них на ВИЧ пойдет менее 11 млн долларов, а этого крайне недостаточно", - считает директор центра.

По данным Республиканского центра "СПИД", на сегодняшний день в КР зарегистрировано 7 499 случаев ВИЧ-инфекции, из них 6450 у граждан КР.

Напомним, по оценкам ВОЗ/ЮНЭЙДС, Кыргызстан входит в список семи стран мира с наиболее высокими темпами роста эпидемии. Но с учетом того, что Кыгызстан больше не является страной с крайне слабой экономикой, Глобальный фонд, выступающий основным донором программ против ВИЧ и туберкулеза, сократил финансирование своих программ. Недостающую часть кыргызская сторона должна покрывать сама, но специалисты отмечают, что выделяемых из бюджета средств будет недостаточно.