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Политические гонения - дежурная оговорка всех высокопоставленных чиновников

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Кира Саввина

"Политические гонения - дежурная оговорка всех высокопоставленных чиновников", - заявил политолог Токтогул Какчекеев, комментируя приговор лидеру партии "Ата-Мекен" Омурбеку Текебаеву.

Какчекеев отметил, что Кыргызстан идет вперед, страна к своим достижениям и недостаткам относится критически.

"Но поскольку мы живем в буржуазном обществе, в объятиях капитализма, равенство людей определяется только конституционной гарантией и законом. Следовательно, стране нужна законность. Вот этот суд по взяткам в 1 млн долларов США считается состоятельным, потому что были живые свидетели. Следствие велось тщательно и долго. И это был не рядовой гражданин КР, а монстр кыргызской демократии, который с 90-х годов находился в парламенте. И следствие очень скрупулезно подходило к каждому факту, случаю и подкрепляло каждую доказательную часть", - сказал он.

По его словам, политических гонений в уголовном деле не может быть. В таких случаях все лица высоких должностей считают себя жертвами политических преследований, антидемократизма, тоталитаризма и так далее. Это, как считает политолог, дежурная оговорка всех высокопоставленных чиновников.

"Свидетельские данные как внутри страны, так и за ее пределами говорят о виновности Текебаева. Его адвокаты просят показать этот миллион. Но как можно показать этот миллион, если он был уже истрачен", - возмутился политолог.

Какчекеев подчеркнул, что суду нужно отдать должное, потому что он был справедлив, как Соломон.

URL: http://www.vb.kg/364951
Теги:
Омурбек Текебаев, приговор, суд
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Комментарии
Каниет Иргебаев
17.08.2017, 12:09
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Суд над Текебаевым показал, что закон един для всех. Видно, что борьба с коррупцией набирает обороты и каждый, кто нарушил закон, в конце-концов будет привлечен к ответственности, соответствующей своим деяниям. Правда дали ему крайне мало, надеюсь прокуроры обжалуют приговор

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Медет Осмоналиев
17.08.2017, 12:13
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Какие гонения, если Текебеав все последние годы до недавнего времени сидел в коалиции и вообще был одним из самых влиятельных людей в стране?

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Алия Алжанова
17.08.2017, 12:17
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То, что сторонники Текебаева кричат, что это политические гонения, не что иное, как манипуляция общественным мнением и попытка избежать наказания. Мы видели, какими только попытками и истеричными доводами пытались оправдать Текебаева. Его адвокаты говорили нереальные вещи, что даже судью замучили и общественность тоже.

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