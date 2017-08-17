"Политические гонения - дежурная оговорка всех высокопоставленных чиновников", - заявил политолог Токтогул Какчекеев, комментируя приговор лидеру партии "Ата-Мекен" Омурбеку Текебаеву.

Какчекеев отметил, что Кыргызстан идет вперед, страна к своим достижениям и недостаткам относится критически.

"Но поскольку мы живем в буржуазном обществе, в объятиях капитализма, равенство людей определяется только конституционной гарантией и законом. Следовательно, стране нужна законность. Вот этот суд по взяткам в 1 млн долларов США считается состоятельным, потому что были живые свидетели. Следствие велось тщательно и долго. И это был не рядовой гражданин КР, а монстр кыргызской демократии, который с 90-х годов находился в парламенте. И следствие очень скрупулезно подходило к каждому факту, случаю и подкрепляло каждую доказательную часть", - сказал он.

По его словам, политических гонений в уголовном деле не может быть. В таких случаях все лица высоких должностей считают себя жертвами политических преследований, антидемократизма, тоталитаризма и так далее. Это, как считает политолог, дежурная оговорка всех высокопоставленных чиновников.

"Свидетельские данные как внутри страны, так и за ее пределами говорят о виновности Текебаева. Его адвокаты просят показать этот миллион. Но как можно показать этот миллион, если он был уже истрачен", - возмутился политолог.

Какчекеев подчеркнул, что суду нужно отдать должное, потому что он был справедлив, как Соломон.