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В Нью-Йорке появилась скульптура кормящего твитами голубей Трампа

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В одном из скверов Манхэттена установили скульптуру президента США Дональда Трампа, который кормит птиц твитами в виде печенья. Об этом сообщает RT со ссылкой на Newsweek.

"На самом деле это не направлено ни в поддержку Трампа, ни против него. Просто меня восхищает сила его твитов. Это почти что искусство, которое сводит людей с ума", - заявил автор памятника Алекс Гардега.

На скульптуре, установленной на скамейке на пересечении 5-й авеню и 76-й улицы в Нью-Йорке, представлен Трамп, одетый в костюм, на его колене устроилась птица, которая клюёт твиты из коробки с печеньем.

URL: http://www.vb.kg/364952
Теги:
США, Дональд Трамп
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