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В Саудовской Аравии умер второй принц с начала августа

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В Саудовской Аравии королевский двор объявил о смерти принца Бандара бен Фадда бен Саада бен Абдулрахмана Аль Сауда. Об этом 17 августа сообщает Лента.ру со ссылкой на саудовское агентство новостей SPA. Причина его гибели не называется.

8 августа саудовские СМИ сообщили о кончине принца Сальмана бен Абдаллаха бен Турки Аль Сауда, подробности его смерти также не раскрывались.

Траурная церемония по скончавшемуся в четверг Бандару Аль Сауду пройдет в той же мечети в столице страны Эр-Рияде, где в последний путь провожали Сальмана Аль Сауда.

19 октября прошлого года в Саудовской Аравии привели в исполнение смертный приговор в отношении принца Турки бин Сауд аль-Кабира. Член королевской семьи был признан виновным в убийстве трехлетней давности.

В настоящее время в Саудовской Аравии живет от пяти до семи тысяч потомков ибн Сауда, все они являются принцами-эмирами.

URL: http://www.vb.kg/364953
Теги:
Саудовская Аравия
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