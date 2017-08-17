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Футбол: Камбэк "Алая, или Чемпион сыграет с "Дордоем" за Кубок Кыргызстана

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Гулиза Авазова

Вчера, 16 августа, в Канте и Оше прошли ответные полуфинальные матчи Кубка Кыргызстана по футболу среди команд первой и топ-лиги.

В Канте местная "Абдыш-Ата" принимала бишкекский "Дордой". Отметим, первый матч между этими командами прошел неделю назад в Бишкеке, где хозяева поля одержали волевую победу со счетом 2:1.

Ответный матч активно начали гости, и эти действия принесли плоды уже к середине тайма. Павел Сидоренко оставил не у дел сразу двух игроков "Абдыш-Аты" - Манаса Карипова и голкипера Калыса Акималиева - 1:0.

Даже после забитого гола дордоевцы не успокоились и организовали серию атак, но все же опаснее играли абдыш-атинцы. На этот раз отличился защитник Даниэль Тэго.

Все же кантовчанам удалось сравнять счет за несколько минут до окончания тайма - красивую комбинацию совершили хозяева поля с розыгрышем штрафного удара - 1:1.

После перерыва сколько бы ни старались команды, зафиксировать гол не удалось никому из них и матч завершился со счетом 1:1.

По итогам двух матчей "Дордой", обыграв "Абдыш-Ату" со счетом 3:2, выходит в финал Кубка Кыргызстана.

Как сообщает Футбольная лига Кыргызстана, второй матч прошел на домашнем стадионе ошского "Алая" с кочкор-атинским "Нефтчи". Первый матч прошел в Кочкор-Ате и победа была за хозяевами со счетом 3:1.

Казалось, шансы у "Алая" невелики, но все же в ответном матче они проявили себя. Свое намерение сыграть в финале ошане выразили уже на пятой минуте матча, счет открыл Муролим Ахмедов, а спустя минуту Максадбек Алимов удвоил его - 2:0.

В середине тайма герой прошлого матча Алишер Тухтасинов сократил счет, успешно реализовав пенальти. На последних минутах Владимир Веревкин успел поразить ворота "Нефтчи" - 3:1.

После перерыва болельщики долго не наблюдали забитых мячей, но за четыре минуты до окончания основного времени матча ошане решили отыграться. На 86-й минуте Умарбек Тохтасинов забил 4-й мяч, затем Одилжон Абдурахманов отличился дважды, оформив дубль, и установил окончательный счет в поединке – 6:1.

Таким образом, в финале Кубка Кыргызстана, который запланирован на 23 сентября, на стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке сыграют "Дордой" и "Алай".

URL: http://www.vb.kg/364954
Теги:
кубок, турнир, футбол
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