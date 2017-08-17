Погода
$ 68.70 - 68.92
€ 80.37 - 81.15

Атамбаев подписал указ об увольнении в запас из Вооруженных сил

265  0
ВБ

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Указ "Об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил, других воинских формирований и государственных органов КР, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших в установленные сроки срочной военной и альтернативной служб, а также об очередном призыве граждан на срочную военную и альтернативную службы в сентябре-ноябре 2017 года.

В соответствии с пунктом 16 статьи 11 Закона "Об обороне и Вооруженных силах Кыргызской Республики" и статьями 15, 17, 31 Закона "О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах" постановляется:

  1. Уволить в запас из рядов Вооруженных сил, других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб.
  2. Призвать на срочную военную службу в Вооруженные силы, другие воинские формирования и государственные органы Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, и на альтернативную службу в сентябре-ноябре 2017 года граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, не имеющих права на отсрочку от призыва, а также потерявших право на отсрочку от призыва.
  3. Правительству Кыргызской Республики определить сроки увольнения военнослужащих срочной военной службы, служащих альтернативной службы и порядок проведения призыва граждан на срочную военную и альтернативную службы.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

URL: http://www.vb.kg/364955
Теги:
Алмазбек Атамбаев, военная служба, президент
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  