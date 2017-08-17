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Опрос "ВБ": Как провести выборы честно?

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Глеб Куренев

15 октября состоится главное политическое событие Кыргызстана - выборы президента. Пока кандидаты собирают подписи и проходят тестирование на знание кыргызского языка, общественность задается вопросом: будут ли выборы честны и открыты. Одним из факторов честности и прозрачности выборов называют биометрику.

Ещё в мае текущего года политолог Айнура Арзыматова сообщила, что против биометрики выступают лица, скучающие по старым выборам.

"ВБ" решил поинтересоваться у граждан, что необходимо для того, чтобы выборы прошли честно.

Часть опрошенных уже отчаялись и вовсе никому не верят и считают, что выборы честными не будут. Также были респонденты, которые доверяют биометрическим данным и считают, что это залог честности. Большая же часть бишкекчан считает, что необходимо меняться самим людям: не продавать свои голоса и голосовать за своего кандидата. Честность самих граждан перед собой и государством - залог честных выборов, говорят респонденты.

URL: http://www.vb.kg/364957
Теги:
выборы, соцопрос, Бишкек
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Сюжет: Президентские выборы 2017 (2 материалов)
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