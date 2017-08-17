Погода
$ 68.70 - 68.92
€ 80.37 - 81.15

В 2016 году из Кыргызстана уехали почти 2,5 тысячи русских

390  2
Айдана Абдуваитова

За прошедший год в Кыргызстане отметился значительный отток русских. Таковы данные ежегодного исследования Нацстаткома.

Национальный статистический комитет опубликовал отчет о социально-экономическом положении и населении республики.

На начало 2017 года численность населения составляла 6 млн 140 тыс. человек. Из них 2 млн проживали в городах, 4 млн были зарегистрированы в селах.

Средний возраст населения составил 27,5 лет, мужчин - 26,5, женщин - 28,4.

По данным Нацстаткома, в последние годы республику покидает все больше русскоязычного населения, в основном русские. Если в 2000-е годы русские составляли примерно 13% населения, а в 2016 году - 6,2%, то в начале этого года их насчитывалось лишь 5,8%.

И если в прошлом году республику покинули навсегда почти 4 тыс. человек, то почти 2,5 тыс. из них русские. Далее идут украинцы, этнические немцы, узбеки и казахи. Все они возвращаются на историческую родину.

Состав населения Кыргызстана:

В республике также проживают белорусы, армяне, грузины, евреи, эстонцы, молдоване, латыши и литовцы. Их количество не достигает 1 тыс. человек.

URL: http://www.vb.kg/364962
Теги:
население, Нацстатком
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Azamat Musoliev
17.08.2017, 16:07
Карма: -1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 9
Минусов: 10
Комментариев: 23

Спасибо группе антиТС  за это.  Прочитав, что пишут там завсегдатаи ксенофобы, мои соседи приняли решение расстаться с Кыргызстаном.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Azamat Musoliev
17.08.2017, 16:07
Карма: -1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 9
Минусов: 10
Комментариев: 23

Спасибо группе антиТС  за это.  Прочитав, что пишут там завсегдатаи ксенофобы, мои соседи приняли решение расстаться с Кыргызстаном.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  