Оксфордские ученые открыли новый метод 3D-печати живых тканей

Ученые из Оксфордского университета научились печатать живые ткани из клеток с минимальными дефектами. Открытая ими методика позволит производить биоматериалы в промышленных масштабах, а также усовершенствовать клинические испытания медицинских препаратов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports, коротко о них рассказывает Хайтек.

Печать тканей высокого качества с использованием живых клеток долго оставалась нерешенной задачей. Контролировать положение клеток при 3D-воспроизводстве сложно, а мягкий каркас для их фиксации часто разрушается в процессе. Междисциплинарной группе ученых из Оксфордского университета удалось решить эту проблему.

Для этого они поместили клетки в защитные нанолитровые капли с липидным покрытием. Благодаря этому клетки можно размещать слой за слоем, создавая структуру ткани. При таком подходе во время печати клетки лучше сохраняются. Кроме того, это позволяет "конструировать" ткань, добиваясь максимально высокого качества.

С помощью новой методики можно создавать сложные клеточные конструкции, которые способны имитировать и дополнять натуральные ткани организма, отмечает Science Daily. Они подойдут для регенерации поврежденных органов, а также для тестирования лекарственных препаратов на напечатанном биоматериале, а не на животных.

Оксфордские ученые планируют вывести свою разработку на рынок. Для этого еще в январе они запустили стартап OxSyBio. В ближайшие месяцы исследователи будут работать над методами печати с использованием широкого спектра живых и гибридных материалов для производства тканей в промышленных масштабах.

"У биопечати масса потенциальных способов применения. Мы надеемся, что можно будет создавать персонализированные лекарства, используя для их тестирования клетки пациента. Также напечатанные ткани можно будет применять для диагностики. Например, чтобы выявить наркотики или токсичные вещества", - рассказал технический директор OxSyBio Сэм Олоф.

Хотя на технологию биопечати возлагают большие надежды трансплантологи, пока она не позволяет печатать функциональные органы для пересадки. Однако ученые уже используют биопринтеры для создания искусственной кожи и сосудов, тканей мозга и яичников, а также хрящей и даже костей.