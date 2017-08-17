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Мосгордума готова сотрудничать с мэрией Бишкека

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ВБ

В зале заседаний мэрии столицы состоялась встреча мэра города Бишкек Албека Ибраимова и председателя горкенеша

Канатбека Музуралиева с делегацией депутатов московской городской Думы во главе с председателем Алексеем Шапошниковым.

В ходе встречи градоначальник отметил, что на протяжении многих лет сложилась успешная практика сотрудничества и взаимодействия между двумя столицами. Также Албек Ибраимов отметил, что во время Московского урбанистического форума была подписана Программа сотрудничества на 2018-2020 годы по реализации соглашения между правительством Москвы и мэрией Бишкека в сфере образования и культуры, развития торгово-экономических связей.

В свою очередь Алексей Шапошников заявил, что московская городская Дума готова сотрудничать с руководством Бишкека в разных сферах городской деятельности.

URL: http://www.vb.kg/364966
Теги:
мэрия, Москва, Албек Ибраимов
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