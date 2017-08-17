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Бекназаров: Бабанов и Текебаев воевали за "Мегаком"

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Кира Саввина

"

После моего ухода с поста генпрокурора Бабанов и Текебаев за "Мегаком" воевали", - заявлял экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров в интервью газете "Дело №" в апреле 2013 года.

Издание в своей недавней публикации "Суд над Текебаевым: Главное творится за кулисами" напомнило, что тогда Бекназаров говорил по делу "Мегакома". В статье отмечено, что категоричные утверждения Бекназарова при даче показаний в ходе судебного процесса о том, что Текебаев к послереволюционной возне вокруг "Мегакома" не имел вообще отношения, выглядят весьма странно.

Ниже автор статьи привел интервью экс-генпрокурора, данное в 2013 году.

"Атамекеновцы, я слышал, были заинтересованы в том, чтобы вопрос через суд решался. Да, они своего внешнего управляющего поставили, но пока я во временном правительстве был, туда никто не лез. Какой-то интерес был у Текебаева, но какой, точно не знаю. После моего ухода Бабанов и Текебаев за "Мегаком" воевали… А сейчас, получается, Салянова и Текебаев в одной связке", - сказал тогда Бекназаров.

"Но ведь генпрокурор Салянова – ставленник президента Атамбаева, он ее назначил", - удивился тогда корреспондент.

"Он назначил. Но лоббирует решения Текебаев – это весь Кыргызстан знает. И по мародерскому делу так решали", - сказал в ответ Бекназаров.

Напомним, на днях в интернете распространили телефонный разговор Азимбека Бекназарова и Камчыбека Ташиева, где предметом обсуждения стали показания политиков в суде по делу Текебаева. В записи голос похожий на Азимбека Бекназарова говорит, что наврал в суде и при каждом ложном показании просил прощения у бога.

Человек с голосом, похожим на Ташиевский, в свою очередь говорит, что ему прислали письмо, где Текебаев напоминает ему, что 22 декабря у него день рождения, 23 декабря 2010 года он поздравил его и принес вино.

"Не помню, чтобы я дарил вино и поздравлял его. Я его никогда не поздравлял", - говорит Ташиев на записи.

URL: http://www.vb.kg/364967
Теги:
MegaCom, Азимбек Бекназаров, Камчыбек Ташиев, Омурбек Текебаев
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Комментарии
Самат Камчыбеков
17.08.2017, 17:55
Карма: +10
Сумма оценок комментариев
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после этого появилось еще и видео, где Бекназаров снова говорит о том что солгал на суде, и там уже четко видно что это он

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