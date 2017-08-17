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У Бишкека будет свой бренд. Мэрия рассматривает варианты

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ВБ

В столичном муниципалитете вице-мэр Айгуль Рыскулова встретилась с международным координатором глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистемы Костубх Шарма.

На встрече были обсуждены возможные варианты брендирования столицы республики. В мероприятии также приняли участие заместитель министра культуры, информации и туризма КР, директор Департамента туризма Азамат Жаманкулов, представители управления культуры мэрии Бишкека и Бишкекглавархитектуры.

Во время беседы стороны рассмотрели вопрос совместной разработки туристического бренда города Бишкек. В частности, иностранный эксперт выразил готовность к сотрудничеству в этом направлении и отметил, что в столице Кыргызстана повсеместно ведется строительство многоэтажных зданий.

В свою очередь вице-мэр Айгуль Рыскулова отметила, что бренд Бишкека в будущем будет способствовать привлечению в город потока туристов, финансов и инвестиций. Под разработанным брендом будут выпускаться различные товары потребления, услуги, реклама, которые повысят узнаваемость и популярность Бишкека.

URL: http://www.vb.kg/364969
Теги:
Айгуль Рыскулова, мэрия, Бишкек
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