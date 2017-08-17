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В Таш-Кумыре и Тогуз-Тороуском районе выявили нарушения на 1,3 млн сомов

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ВБ

В бюджетных учреждениях Таш-Кумыра и Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области выявлены нарушения на 1,3 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

По информации ведомства, территориальное подразделение Счетной палаты по городу Ош, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областям провело аудит по составлению и исполнению бюджета с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года.

По результатам проверок бюджетных учреждений и муниципальных предприятий Таш-Кумыра установлены финансовые нарушения на 371,8 тыс. сомов. Из них:

  1. недостача денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств - 180,8 тыс. сомов;
  2. необоснованные выплаты заработной платы - 60,1 тыс. сомов;
  3. необоснованное списание материальных ценностей и денежных средств - 28,8 тыс. сомов;
  4. сокрытая по учету дебиторская и завышенная кредиторская задолженности - 52,4 тыс. сомов.

Дополнительно начисленные доходы в бюджет составили 10,6 тыс. сомов, в Социальный фонд – 36,4 тыс. сомов.

Из общей суммы финансовых нарушений возмещению подлежат 311,7 тыс. сомов. В ходе аудита восстановлены 124,2 тыс. сомов.

Кроме того, установлены резервы и потери бюджета на 1,3 млн сомов. В частности:

  1. содержание сверхштатных единиц - 387,8 тыс. сомов;
  2. потери бюджета в связи с принятием органами местного самоуправления решений, противоречащих действующему законодательству – 200 тыс. сомов;
  3. выплата компенсаций за вынужденный прогул по решению суда – 634,7 тыс. сомов;
  4. другие потери бюджета - 51,8 тыс. сомов.

В бюджетных учреждениях и айыльных округах Тогуз-Тороуского района установлены финансовые нарушения на 937,1 тыс. сомов:

  1. необоснованные выплаты заработной платы - 220,6 тыс. сомов;
  2. необоснованное списание материальных ценностей и денежных средств - 557,9 тыс. сомов, включая переплату командировочных расходов на 156,8 тыс. сомов;
  3. нецелевое использование государственных средств - 42,6 тыс. сомов;
  4. сокрытая по учету дебиторская и завышенная кредиторская задолженности - 95,1 тыс. сомов.

Дополнительно начисленные доходы в бюджет составили 9,9 тыс. сомов, в Социальный фонд - 11,0 тыс. сомов.

Из указанной суммы финансовых нарушений восстановлению подлежат 725,6 тыс. сомов, 122,8 тыс. сомов возмещены в ходе аудита.

Также аудитом выявлены резервы и потери бюджета на 632,6 тыс. сомов. Из них:

  1. сверхнормативные расходы ГСМ - 149 тыс. сомов;
  2. сверхлимитное потребление электроэнергии - 58,8 тыс. сомов;
  3. штрафные санкции за нарушение правил пользования электроэнергией - 424,8 тыс. сомов.

URL: http://www.vb.kg/364975
Теги:
бюджет, Джалал-Абадская область, нарушения, Счетная палата
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