В Таш-Кумыре и Тогуз-Тороуском районе выявили нарушения на 1,3 млн сомов

В бюджетных учреждениях Таш-Кумыра и Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области выявлены нарушения на 1,3 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.
По информации ведомства, территориальное подразделение Счетной палаты по городу Ош, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областям провело аудит по составлению и исполнению бюджета с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года.
По результатам проверок бюджетных учреждений и муниципальных предприятий Таш-Кумыра установлены финансовые нарушения на 371,8 тыс. сомов. Из них:
Дополнительно начисленные доходы в бюджет составили 10,6 тыс. сомов, в Социальный фонд – 36,4 тыс. сомов.
Из общей суммы финансовых нарушений возмещению подлежат 311,7 тыс. сомов. В ходе аудита восстановлены 124,2 тыс. сомов.
Кроме того, установлены резервы и потери бюджета на 1,3 млн сомов. В частности:
В бюджетных учреждениях и айыльных округах Тогуз-Тороуского района установлены финансовые нарушения на 937,1 тыс. сомов:
Дополнительно начисленные доходы в бюджет составили 9,9 тыс. сомов, в Социальный фонд - 11,0 тыс. сомов.
Из указанной суммы финансовых нарушений восстановлению подлежат 725,6 тыс. сомов, 122,8 тыс. сомов возмещены в ходе аудита.
Также аудитом выявлены резервы и потери бюджета на 632,6 тыс. сомов. Из них: