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Милиция выяснила, сколько денег воры украли в "ЭкоИсламикБанке"

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Родион Решетов

Милиция установила, какую сумму похитили грабители в "ЭкоИсламикБанке", расположенном в микрорайон Кок-Жар. Напомним, 11 августа, примерно в 14.30, во время обеденного перерыва неизвестные ворвались в филиал банка и взломали сейф.

На место в оперативном порядке прибыли сотрудники правоохранительных органов. Территория здания была оцеплена, уголовный розыск пытался выйти на преступников по горячим следам. Однако пока информации о задержанных нет.

Впрочем, уже точно известна украденная сумма. В момент ограбления неизвестные лица украли 2 млн 444 тысячи сомов. По данному факту возбужденно уголовное дело по статье 164 ("Кража") УК КР.

"Это произошло в обеденное время. Когда сотрудники банка ушли на обед, грабители взломали дверь, возможно, подобрали ключи. Войдя внутрь, они направились к сейфу, из которого и украли денежные средства. В настоящее время ведется следствие", - рассказал руководитель пресс-службы ГУВД г. Бишкек Адыл Оморов.

URL: http://www.vb.kg/364978
Теги:
банковский сектор, ограбление, ГУВД
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