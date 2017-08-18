Фургон въехал в толпу прохожих в центре Барселоны

По меньшей мере 13 человек погибли и более сотни получили травмы под колесами фургона, пропахавшего толпу на пешеходном бульваре Рамбла в туристическом центре Барселоны, передает Би-би-си.

Власти назвали случившееся терактом, а джихадистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал случившееся актом джихадистского терроризма, который требует глобального ответа.

Власти предупредили, что число жертв может быть не окончательным.

По подозрению в совершении этого преступления задержаны двое - марокканец и житель Мелильи - испанского анклава в Северной Африке. Однако ни один из них не был водителем минивэна, Тот, как сообщается, сумел убежать, и сейчас полиция ведет его интенсивные поиски.

Этот теракт стал самым кровавым в Испании с марта 2004 года, когда исламские боевики заложили бомбы в пригородные поезда в Мадриде. Жертвами взрывов стал 191 человек и более 1800 получили травмы и увечья.

В ночь на пятницу испанская полиция заявила о предотвращении второго теракта, который должен был быть совершен по той же схеме, что и барселонский, в приморском городке Камбрильсе, в 100 км к югу от Барселоны. Четверо подозреваемых были убиты, еще один ранен. Нападавшим удалось ранить семерых человек, включая одного полицейского.

Как всё произошло

Нападение произошло в 16.50 по местному времени (20.50 по Бишкеку).

Фургон въехал на заполненный людьми, включая многочисленных туристов, бульвар Рамбла со стороны площади Каталонии. Рамбла - центральный городской бульвар, его протяженность составляет 1,2 км.

Бульвар пользуется большой популярностью среди туристов, благодаря своим рыночным рядам, многочисленным барам, кафе и ресторанам.

Давя людей, минивэн промчал зигзагами более 500 м на скорости около 80 км/ч и остановился на площади Бокерия.

Жертвы и пострадавшие

На данный момент известно о 13 погибших. Число раненых приближается к сотне, из них 15 человек - в тяжелом состоянии.

Полиция предупреждает, что данные о жертвах - не окончательные.

По информации испанских официальных лиц, погибшие и раненые в теракте в Барселоне - граждане по меньшей мере 18 стран.

Среди них Франция, Германия, Испания, Нидерланды, Аргентина, Венесуэла, Бельгия, Австралия, Венгрия, Перу, Румыния, Ирландия, Греция, Куба, Македония, Китай, Италия и Алжир.

По информации немецких СМИ, среди жертв - трое граждан Германии. Как сообщает бельгийский МИД, одна из погибших - гражданка Бельгии.

По меньшей мире трое австралийцев были ранены в ходе нападения, сообщило министерство иностранных дел Австралии.

Полиция сообщила об аресте двух подозреваемых - гражданина Марокко и выходца из Мелильи - испанского полуанклава на мароканском побережье в Африке.

Изначально полиция распространила фотографию Магреби Дрисс Укабира, назвав его предположительным водителем белого "фиата", таранившего толпу.

Позже местные СМИ сообщили, что он явился в полицию, узнав, что объявлен в розыск, и заявил, что у него украли документы, на которые была оформлена аренда фургона.

Позже, как сообщила испанская полиция, в ходе спецоперации в Камбрильсе были застрелены четверо подозреваемых и предотвращен второй теракт, который должен был последовать за нападением в Барселоне.

Еще один нападавший был ранен.

По данным испанских медиков, нападавшие ранили семерых человек, включая полицейского.

Очевидцы сообщают о стрельбе, произошедшей в районе порта Камбрильса. Полиция заявляет, что ситуация в городе находится под контролем, но призывает жителей проявлять осмотрительность.

Камбрильс - небольшой приморский городок к юго-западу от Барселоны.

Общее число участников нападения до сих пор неизвестно.