Погода
$ 68.66 - 68.86
€ 80.15 - 81.00

На одном из рынков Бишкека до сих пор ищут семью Бакиевых

692  1
Родион Решетов

Ориентировки на стендах возле отделений милиции всегда увешаны различными преступниками. Однако возле одного из милицейских пунктов доска с особыми приметами злоумышленников в основном увешана преступниками, которые объявлены в розыск 7 лет назад.

Речь идет о семье гонимого президента КР Курманбека Бакиева и членах его семьи. Именно их портреты заполоняют доску розыска. Также рядом с ними находятся такие лица, как Данияр Усенов и Алексей Елисеев, которым также вынесена мера пресечения в виде ареста.

При этом ориентировок на других преступников практически нет. В розыск объявлены лишь человек, совершивший преступление, и пропавшая без вести девушка.

URL: http://www.vb.kg/364987
Теги:
Курманбек Бакиев, Максим Бакиев, розыск, Патрульная милиция
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
гре
18.08.2017, 12:25

а Акаевы тоже были в розыске ФБР и Интерпола

и что?

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  