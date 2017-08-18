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В Бишкеке демонтированы три торговых павильона на остановке

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ВБ

Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека и МП "Тазалык" демонтировали три торговых павильона. Незаконно установленные объекты были расположены на остановке на пересечении улиц Московской и Логвиненко.

Павильоны ранее были размещены на муниципальной территории без соответствующих правоустанавливающих и правоудостоверяющих разрешительных документов на занимаемые земельные участки. Со стороны городской службы владельцам выдавались уведомления, во исполнение выданных уведомлений произведен демонтаж объектов в добровольно-принудительном порядке.

URL: http://www.vb.kg/364989
Теги:
мэрия, Тазалык
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Комментарии
студент
18.08.2017, 11:48

Тревожное движение началось. Там бывший музей дивизии имени Панфилова на углу. Давно его забросили и не хотят восстанавливать.

Подводят под снос.

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