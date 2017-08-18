Погода
$ 68.66 - 68.86
€ 80.15 - 81.00

Судья по делу Саляновой отказал в вызове главы ГКНБ

214  0
Аида Джумашева

Сегодня, 18 августа, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-генпрокурора, ныне депутата парламента Аиды Саляновой.

В ходе процесса адвокат подсудимой Чынара Джакупбекова заявила ходатайство о вызове в суд председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева.

Председательствующий на процессе судья Кубанычбек Касымбеков отклонил ходатайство, объяснив это тем, что тот не имеет отношения к делу. Он заявил, что в случае, если стороны подозревают Сегизбаева в том, что он вмешивался в дело, то они могут обратиться в компетентные органы.

Подсудимая возмутилась, заявив, что  глава ГКНБ дает прямые указания, хотя по закону не имеет права вмешиваться.

URL: http://www.vb.kg/364990
Теги:
Абдил Сегизбаев, Аида Салянова, ГКНБ, суд
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сюжет: Суд по делу Аиды Саляновой (7 материалов)
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  