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Литовские альпинисты покорили Тянь-Шань, восхитились кухней и Иссык-Кулем

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Глеб Куренев

В начале августа в Кыргызстан приехали более 70 альпинистов из Литвы и Эстонии. Они планировали восхождение на несколько пиков Тянь-Шаня, где ранее не ступала нога человека, и присвоить им различные имена. В экспедиции также приняли участие и альпинисты из Кыргызстана.

После восхождения они хотели дать безымянным вершинам имена: Акстинас - в честь альпиниста погибшего на Кавказе, одну вершину назвать в честь 1000-летия Литвы, одну - в честь режиссера Альгимантиса Видугириса (советский и кыргызский кинодраматург, кинорежиссёр и кинооператор) и Жальгириса в честь победы литовцев над Тевтонским орденом. Кроме того, планировалось присвоение географического названия четырем безымянным вершинам Кара-Кольского ущелья и ущелья Алтын Арашан, которые находятся в горной системе Терскей Ала-Тоо.

Об итогах восхождения, трудностях и впечатлениях "ВБ" рассказал альпинист со стажем Кэстас Балейшис.

"В Литве нет гор, а в Кыргызстане много красивых гор, хороших людей и белых вершин. Именно поэтому иностранцев тянет в это место. В этом году приезжали уже сто литовцев, которые смотрят долины, покоряют вершины. Задачей этой экспедиции было придать официальный статус трем вершинам, названым ранее в 1959 году Акштинас, Жальгирис и 1000-летие Литвы, а также нахождение безымянной вершины и название её в честь литовца, жившего и творившего в Кыргызстане - Альгимантиса Видугириса, кинорежисера и кинооператора, народного артиста Кыргызстана и лауреата 7 Гран-при. И к счастью, нам это сделать удалось", - рассказывает Балейшис.

По его словам, планов было больше, но осуществить удалось не все, так как погода была очень плохой. Да и в целом при восхождении было множество трудностей.

"Многие приезжают в Каракол для конных прогулок, в поисках хорошей погоды и для похода в горы, но там, где не надо мучиться. Мы же выбрали для себя достаточно тяжелую задачу. Всю провизию, рассчитанную на 15 дней, мы взяли на себя. Рюкзаки парней весили около 35 килограммов С таким весом при подъёме надо правильно работать. Ранее в этих местах людей не бывало. Очень красивый район, мы даже не поверили, что там такие гейзеры, которые бьют горячей водой. Но особенно нас удивило то, что в августе при восхождении, примерно за час до вершины, началась сильная пурга, нам просто некуда было деться. У нас было всего два варианта: вперед к вершине или вниз. Но мы понимали, что если отступим, то второй попытки может уже не быть. Я очень рад, что никто из нашей группы ничего не обморозил, потому что во время сильной пурги обморожение происходит очень быстро, даже почувствовать не успеешь", - делится впечатлениями о восхождении Балейшис.

Сын Кэстаса Шарунас Балейшис, который тоже совершил восхождение, добавил, что были моменты, когда кроме веревки впереди ничего не было видно, хотя впереди идущий находился всего в 7 метрах. Часть восхождения проходила почти в тумане, ветер и снег были настолько сильны, что заметали следы впереди идущих людей.

Всего в подъёме на вершину, названную именем Альгимантиса Видугириса, приняли участие 7 человек, их восхождение заняло 14 дней. Группа прошла через четыре перевала и два ледника. Высота вершины 4780 метров (координаты LAT 42'11.728N LON 78'41.533E).

"После подъёма мы увидели, что вершина очень интересная - с одной стороны была километровая гранитная страна. Я сказал ребятам спрятаться за стеной от ветра, потому что нам нужно было накопить сил и сделать тур (сооружение из камней для оставления письма. - Прим. ред.)", - продолжает делиться впечатлениями Кэстас Балейшис.

Оказалось, что не все семь человек из группы в Кыргызстане были в первый раз. Но за время их отсутствия многое изменилось. Например, Кэстас был в республике около 40 лет назад и заметил, что город сильно изменился. Те, кто впервые открыл для себя Кыргызстан, рассказывают, что им понравилось местное мясо и в целом кухня, красивая природа и горы. Особенной диковинкой для иностранцев были базары, где им запомнились кыргызские самсы и манты.

Таким образом, в этом году в Кыргызстане четыре безымянные вершины получили имена. Тем не менее непокоренными и безымянными остаются ещё около 5 тысяч пиков, которые могут привлечь новых туристов.

URL: http://www.vb.kg/364991
Теги:
альпинизм, Литва, туризм, Эстония
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Комментарии
Памир
20.08.2017, 11:33

Туристы конечно хорошо , но на счёт названий вершин , именами людей не имеющих отношения к стране это просто глупость , своих героев толпа ...

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гражданин
20.08.2017, 14:11

Молодцы прибалты поднялась туда где до них никто не поднимался прям первооткрыватели

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