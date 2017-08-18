Коалиция ЖК созовет внеочередное заседание для утверждения нового премьера

Депутаты Жогорку Кенеша соберутся на внеочередное заседание парламента 21 августа.

После регистрации кандидатуры Сооронбая Жээнбекова в ЦИК и сложения им обязанностей премьер-министра для дальнейшего участия в выборах коалиция большинства созовет внеочередное заседание парламента. В повестке обозначен вопрос об утверждении нового премьер-министра.

Ранее сообщалось, что коалиция может выдвинуть кандидатуру Сапара Исакова, который сейчас руководит аппаратом президента.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков баллотируется в президенты от СДПК. Президентские выборы пройдут 15 октября.