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Коалиция ЖК созовет внеочередное заседание для утверждения нового премьера

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ВБ

Депутаты Жогорку Кенеша соберутся на внеочередное заседание парламента 21 августа.

После регистрации кандидатуры Сооронбая Жээнбекова в ЦИК и сложения им обязанностей премьер-министра для дальнейшего участия в выборах коалиция большинства созовет внеочередное заседание парламента. В повестке обозначен вопрос об утверждении нового премьер-министра.

Ранее сообщалось, что коалиция может выдвинуть кандидатуру Сапара Исакова, который сейчас руководит аппаратом президента.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков баллотируется в президенты от СДПК. Президентские выборы пройдут 15 октября.

URL: http://www.vb.kg/364994
Теги:
коалиция, Сапар Исаков, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
12
18.08.2017, 12:38

главное не чморика, кто может помогать проклятым Акаевым

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Медер Айбекович
18.08.2017, 14:12
Карма: -20
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 62
Минусов: 82
Комментариев: 107

Жаль, хорошим премьером был. Надеюсь другие смогут работать на этом посту еще лучше.

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