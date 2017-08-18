ЦИК оказалась не в курсе тестирования Омурбека Текебаева

Центризбирком не в курсе тестирования по госязыку Омурбека Текебаева. Об этом "ВБ" сообщил член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

По его словам, Центризбирком не участвовал в организации тестирования Омурбека Текебаева.

"Центральная избирательная комиссия не была против тестирования Текебаева. Мы лишь отметили, что нет механизмов для этого. О том, как он прошел тестирование, мы не в курсе, честно говоря. Но это все равно ничего не меняет, потому что подписные листы кандидата признаны недействительными, так как их сбор проходил с финансовым нарушением. Вчера ЦИК признала все 38 тысяч 640 листов недействительными, поэтому Текебаев в любом случае не может быть допущен к выборам", - сказал Осмоналиев.

Напомним, с 26 июля началось тестирование кандидатов в президенты на знание госязыка. В ситуации с Омурбеком Текебаевым, который сейчас находится под стражей в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции, возникла проблема. Суд запретил ему временно покидать СИЗО и обязал ЦИК организовать тестирование кандидата, а ЦИК в свою очередь ссылалась на решение суда.

16 августа Первомайский суд приговорил Омурбека Текебаева к 8 годам лишения свободы, но приговор еще не вступил в силу. Согласно закону о выборах, он не может баллотироваться в президенты, если отбывает наказание или имеет непогашенную судимость.