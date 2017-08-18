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ЦИК оказалась не в курсе тестирования Омурбека Текебаева

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Айдана Абдуваитова

Центризбирком не в курсе тестирования по госязыку Омурбека Текебаева. Об этом "ВБ" сообщил член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

По его словам, Центризбирком не участвовал в организации тестирования Омурбека Текебаева.

"Центральная избирательная комиссия не была против тестирования Текебаева. Мы лишь отметили, что нет механизмов для этого. О том, как он прошел тестирование, мы не в курсе, честно говоря. Но это все равно ничего не меняет, потому что подписные листы кандидата признаны недействительными, так как их сбор проходил с финансовым нарушением. Вчера ЦИК признала все 38 тысяч 640 листов недействительными, поэтому Текебаев в любом случае не может быть допущен к выборам", - сказал Осмоналиев.

Напомним, с 26 июля началось тестирование кандидатов в президенты на знание госязыка. В ситуации с Омурбеком Текебаевым, который сейчас находится под стражей в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции, возникла проблема. Суд запретил ему временно покидать СИЗО и обязал ЦИК организовать тестирование кандидата, а ЦИК в свою очередь ссылалась на решение суда.

16 августа Первомайский суд приговорил Омурбека Текебаева к 8 годам лишения свободы, но приговор еще не вступил в силу. Согласно закону о выборах, он не может баллотироваться в президенты, если отбывает наказание или имеет непогашенную судимость.

URL: http://www.vb.kg/364995
Теги:
выборы, Омурбек Текебаев, ЦИК
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (65 материалов)
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Комментарии
Aybike Tursunova
18.08.2017, 12:08
Карма: +8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 11
Минусов: 3
Комментариев: 31

Он осужден и  его сдача экзамена не имеет никакого смысла. Люди судимые принять участие в выборах не могут.

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