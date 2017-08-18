Маевский: Возвращенные мне деньги, я планирую потратить в Кыргызстане

все это подстава, месть проклятых Акаевых (убийц тысяч людей во второй революции!) , а Маевский - чмо
Текебаев был известен тем, что выступал за дружбу с Россией в Кыргызстане, даже набрал к себе хороших русских депутатов, поддерживал русский язык - один из ярых сторонников России и очень влиятельный
и о, чудо, - именно двое русских дурней-свидетелейй садят Текебаева, как будто в правительстве Кыргызстана и в обоих сотовых компаниях кыргызы не работали никогда - их там было больше половины!Ё!!
поэтому такой расклад прямо свидетельствует , что это именно Месть и именно Политический заказ,
а Маевский - присланная пешка, за баблосы решил рассорить две страны и помочь в мести шизиков
но вина Текебаева, если доказана, тоже возможно, есть, если взятка действительно была взята - и вина Текебаева - в точно таком же размере как и вина Маевского, потому что по российским законам взятку давать члену правительства - серьезное уголовное преступление по коррупции и значит, Маевский сам должен сесть в тюрьму,
просто странно почему именно только 2 русских свидетеля, а где все другие свидетели? Прячутся? Или что?
Все это дело для лохов, для лохотрона - цель - отомстить Текебаеву, потому что он свидетель и других акаевских преступлений в том числе в выборах до 2006 г и по др делам, а также,
рассорить текущих крупных политиков, хотя это все так представляется, что это выгодно некоторым конкурирующим партиям КР, например партии Кыргызстан - и это действительно, ч то они гадили и мешали Текебаеву - но, поддерживая акаевскую месть они забывают, что и с ним и потом Акаевы могут расделаться, чтобы привести к рулю своих ставленников
Так что защита Текебаева - все, что снято на пленку в суде - надо переправить в Россию в соответствующие органы, наверное Генпрокуратуру, и они там должны посадить Маевского, значит так! Или даже достаточно публикации в СМИ (прислать просто ссылки на эти публикации) для инициации дела там против взятки, которую давал Маевский Текебаеву