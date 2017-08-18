Маевский: Возвращенные мне деньги, я планирую потратить в Кыргызстане

Российский бизнесмен, владелец акций ряда телекоммуникационных компаний Леонид Маевский в беседе с "Коммерсантом" прокомментировал приговор, который вынесен лидеру партии "Ата Мекен" Омурбеку Текебаеву.

Напомним, Первомайский суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности в течение трех лет, обвинив в коррупции. Заявителем по этому делу выступал Леонид Маевский. Текебаева обвинили в том, что в 2010 году он будучи зампредом временного правительства Кыргызстана брал взятку у Маевского в размере $1 млн взамен на акции сотового оператора MegaCom.

"Я не уполномочен комментировать сам приговор. Он такой, какой посчитал справедливым суд. Возвращенные мне деньги, я планирую потратить на благотворительность в самом Кыргызстане, чтобы ко мне не возникло никаких вопросов", - сказал он "Коммерсанту".

При этом Маевский подтвердил, что $1 млн должен быть возвращен ему благодаря конфискации имущества Омурбека Текебаева.

"Подкопаться в деле было не к чему, железобетонные доказательства", - добавил Маевский.

Как уточнил бизнесмен, на судебном процессе он выступал сам, отказавшись от участия адвокатов. При этом на заседание он приезжал лишь один раз - 29 июня. "Больше они меня не вызывали. Но я был готов приехать, если бы это потребовалось", - уточнил он.

Также Леонид Маевский добавил, что "рассматривает процесс исключительно как коммерческий и не имеющий никакого отношения к политике". "Официально заявляю, что ни с какими кыргызскими политиками я не общался", - заключил российский бизнесмен.