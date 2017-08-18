Погода
$ 68.66 - 68.86
€ 80.15 - 81.00

Маевский: Возвращенные мне деньги, я планирую потратить в Кыргызстане

926  7
Гулиза Авазова

Российский бизнесмен, владелец акций ряда телекоммуникационных компаний Леонид Маевский в беседе с "Коммерсантом" прокомментировал приговор, который вынесен лидеру партии "Ата Мекен" Омурбеку Текебаеву.

Напомним, Первомайский суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности в течение трех лет, обвинив в коррупции. Заявителем по этому делу выступал Леонид Маевский. Текебаева обвинили в том, что в 2010 году он будучи зампредом временного правительства Кыргызстана брал взятку у Маевского в размере $1 млн взамен на акции сотового оператора MegaCom.

"Я не уполномочен комментировать сам приговор. Он такой, какой посчитал справедливым суд. Возвращенные мне деньги, я планирую потратить на благотворительность в самом Кыргызстане, чтобы ко мне не возникло никаких вопросов", - сказал он "Коммерсанту".

При этом Маевский подтвердил, что $1 млн должен быть возвращен ему благодаря конфискации имущества Омурбека Текебаева.

"Подкопаться в деле было не к чему, железобетонные доказательства", - добавил Маевский.

Как уточнил бизнесмен, на судебном процессе он выступал сам, отказавшись от участия адвокатов. При этом на заседание он приезжал лишь один раз - 29 июня. "Больше они меня не вызывали. Но я был готов приехать, если бы это потребовалось", - уточнил он.

Также Леонид Маевский добавил, что "рассматривает процесс исключительно как коммерческий и не имеющий никакого отношения к политике". "Официально заявляю, что ни с какими кыргызскими политиками я не общался", - заключил российский бизнесмен.

URL: http://www.vb.kg/364997
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Айжана Абдылдаева
18.08.2017, 11:53
Карма: -6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 39
Минусов: 45
Комментариев: 61

Маевский конечно аферист, но Текебаев связавшийся с ним и имевший дело и обманувший такого человека оказывается международный аферист !  

На самом то деле все намного закрученнее и Текебаев обманул их не большие деньги, просто доказать факт на счет этого миллиона было легче. Текебаев привык рубить легкие деньги, вот и в тот раз неудержался от продажи национальных интересов страны!  

+1
Цитировать
Жалоба модератору
12
18.08.2017, 12:36

мне очень жаль

надеюсь Текебаева выпустят в скором времени

Акаевы украли больше всех- но они почему-то на свободе 

-1
Цитировать
Жалоба модератору
Aybike Tursunova
18.08.2017, 12:48
Карма: +8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 11
Минусов: 3
Комментариев: 31

Айжана Абдылдаева

Маевский конечно аферист, но Текебаев связавшийся с ним и имевший дело и обманувший такого человека оказывается международный аферист !  

На самом то деле все намного закрученнее и Текебаев обманул их не большие деньги, просто доказать факт на счет этого миллиона было легче. Текебаев привык рубить легкие деньги, вот и в тот раз неудержался от продажи национальных интересов страны!  

Маевский - проблема России, он гражданин другой страны и пусть делают с ним, что хотят, а Текебаев во время махинаций был главой Конституционной комиссии, он депутат ЖКа.  И его коррупционная деятельность бросает тень на всю страну, на всю власть в стране.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
1
18.08.2017, 13:08

все это подстава, месть проклятых Акаевых (убийц тысяч людей во второй революции!) , а Маевский - чмо

Текебаев был известен тем, что выступал за дружбу с Россией в Кыргызстане, даже набрал к себе хороших русских депутатов, поддерживал русский язык - один из ярых сторонников России и очень влиятельный

и о, чудо, - именно двое русских дурней-свидетелейй садят Текебаева, как будто в правительстве Кыргызстана и в обоих сотовых компаниях кыргызы не работали никогда - их там было больше половины!Ё!!

поэтому такой расклад прямо свидетельствует , что это именно Месть и именно Политический заказ,

а Маевский - присланная пешка, за баблосы решил рассорить две страны и помочь в мести шизиков

но вина Текебаева, если доказана, тоже возможно, есть, если взятка действительно была взята - и вина Текебаева - в точно таком же размере как и вина Маевского, потому что по российским законам взятку давать члену правительства - серьезное уголовное преступление по коррупции и значит, Маевский сам должен сесть в тюрьму,

просто странно почему именно  только 2 русских свидетеля, а где все другие свидетели? Прячутся? Или что?

Все это дело для лохов, для лохотрона - цель - отомстить Текебаеву, потому что он свидетель и других акаевских преступлений в том числе в выборах до 2006 г и по др делам, а также,

рассорить текущих крупных политиков, хотя это все так представляется, что это выгодно некоторым конкурирующим партиям КР, например партии Кыргызстан - и это действительно, ч то они гадили и мешали Текебаеву - но, поддерживая акаевскую месть они забывают, что и с ним и потом Акаевы могут расделаться, чтобы привести к рулю своих ставленников

Так что защита Текебаева - все, что снято на пленку в суде - надо переправить в Россию в соответствующие органы, наверное Генпрокуратуру, и они там должны посадить Маевского, значит так! Или даже достаточно публикации в СМИ (прислать просто ссылки на эти публикации) для инициации дела там против взятки, которую давал Маевский Текебаеву

-1
Цитировать
Жалоба модератору
2
18.08.2017, 13:15

если Маевский официально и публично в СМИ Кыргызстана и суде КР не признает себя лжесвидетелем,

 адвокатам Текебаева надо направить запись в суде, где доказана передача денег (взятки) от Маевского  - члену правительства КР Текебаеву - в Генпрокуратуру России и СК

-1
Цитировать
Жалоба модератору
2
18.08.2017, 13:20

передача взятки от бизнесмена Маевского Текебаеву - члену правительств а КР - это по законам России преступление и Маевского,

получается, что Маевский в СМИ Кыргызстана и судах Кыргызстана открыто доказал САМ свою виновность и причастность к даче взяток чиновникам КР

значит, адвокаты Текебаева, если Маевский на следующем суде не признает себя лжесвидетелем,

должны направить запись в суде и доказательства (сделав заверенные копии) передачи взятки Маевским Текебаеву, а российские госорганы обязаны будут посадить Маевского по законам России, потому что он гражданин России и там дача взяток чиновнику - уголовно наказуемое преступление

-1
Цитировать
Жалоба модератору
Медер Айбекович
18.08.2017, 14:23
Карма: -20
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 62
Минусов: 82
Комментариев: 107

Маевский еще по доброму поступил, за такое кидалово. Я бы вообще Текебаева заказал бы. Ну или подставил бы жестко. Маевский молодец, свое урвал, а Текешка мародер, мало получил.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  