Посол КНР пообещал помочь кыргызстанским студентам успеть на учебу в Китай

Посол КНР в КР пообещал помочь кыргызстанской стороне в своевременном получении визы в Китай для студентов. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Вчера, 17 августа, статс-секретарь МИД Айбек Омокеев, посол КНР в КР Сяо Цинхуа и замминистра образования Кудайберди Кожобеков обсудили ситуацию с получением визы. Китайский посол пообещал помочь в скорейшем оформлении виз для кыргызских студентов.

"Посол Китая заверил кыргызскую сторону, что посольство КНР в Бишкеке, учитывая необходимость своевременного выезда в Китай студентов из Кыргызстана к началу учебного периода, приложит максимальные усилия по завершению оформления виз студентам. Китайский дипломат также отметил, что посольство в приемные дни принимает до 60 студентов", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, после теракта 30 августа на территории китайского посольства выдача виз была временно прекращена, из-за чего более 300 студентов из КР не смогли вовремя поехать на учебу в Китай. В середине октября китайская сторона начала выдавать им визы через Департамент консульской службы МИД. Консульский отдел посольства КНР начал полноценно работать по выдаче виз только в январе этого года.

Визы в этом учебном году студенты могут оформить с 14 августа до 15 сентября в консульстве Китая.