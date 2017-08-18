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Более 11,5 тысячи нарушений нашли налоговики при проверке предпринимателей

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ВБ

Государственная налоговая служба провела 27 тысяч 208 рейдовых мероприятий за 7 месяцев этого года. Из них рейдовым налоговым контролем были охвачены 20 тыс. 394 субъекта, контрольным закупом – 6 тыс. 814 субъектов, сообщает пресс-служба ГНС.

Налоговики выявили 11 тыс. 522 нарушения. Из них в ходе рейдового контроля - 9 тыс. 175 нарушений и 2 тыс. 347 нарушений – по результатам контрольного закупа.

При этом были выявлены разные виды нарушений в деятельности субъектов предпринимательства, в том числе отсутствие разрешительных документов, просроченный патент, отсутствие или применение неисправной ККМ, непробитие или невыдача чека, отсутствие акцизных марок или их несоответствие, реализация по цене ниже минимальной оптовой или розничной цене винно-водочных изделий и другие.

URL: http://www.vb.kg/365003
Теги:
бизнес, нарушения, ГНС
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