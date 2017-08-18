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Атамбаев поручил генпрокурору не допускать нарушений во время выборов

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ВБ

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 18 августа, принял генерального прокурора страны Индиру Джолдубаеву.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о состоянии законности и правопорядка в стране и проводимой работе по координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с различными видами преступлений. Было доложено об активизации работы в первую очередь в экономической сфере, по выявлению и пресечению коррупционных проявлений.

Также Индира Джолдубаева остановилась на принимаемых мерах по организации работы органов прокуратуры в период подготовки и проведения выборов президента страны для обеспечения строгого соблюдения требований Конституции и недопущения нарушений избирательного законодательства.

Атамбаев подчеркнул особую важность обеспечения должного надзора на всех этапах предстоящих выборов, чтобы не допускать нарушения избирательных прав граждан и участников избирательного процесса.

Глава государства также отметил необходимость усиления борьбы с коррупцией, подчеркнув, что эта работа приобретает особую значимость в условиях принимаемых мер по защите прав предпринимателей и реформы системы правоохранительных органов страны.

URL: http://www.vb.kg/365005
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Генеральная прокуратура, президент, Индира Джолдубаева
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Комментарии
Aiperi Kulyiva
18.08.2017, 12:55
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Минусов: 2
Комментариев: 27


Атамбаев подчеркнул особую важность обеспечения должного надзора на всех этапах предстоящих выборов, чтобы не допускать нарушения избирательных прав граждан и участников избирательного процесса.

Президент гарантировал честные и чистые выборы. Указания ГП, как раз в рамках гарантий.

Это очень важно, ведь сфальсифицированные результаты голосований уже были причиной революций.

Атамбаев в отличии от Акаева и Бакиева умеет делать выводы.

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Медер Айбекович
18.08.2017, 14:47
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Комментариев: 108

Aiperi Kulyiva


Атамбаев подчеркнул особую важность обеспечения должного надзора на всех этапах предстоящих выборов, чтобы не допускать нарушения избирательных прав граждан и участников избирательного процесса.

Президент гарантировал честные и чистые выборы. Указания ГП, как раз в рамках гарантий.

Это очень важно, ведь сфальсифицированные результаты голосований уже были причиной революций.

Атамбаев в отличии от Акаева и Бакиева умеет делать выводы.

Атамбаев просто хочет, чтоб страна встала на путь развития и честности! 

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