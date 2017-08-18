В Китае появился первый интернет-суд

В китайском городе Ханчжоу провинции Чжэцзян открылся первый интернет-суд. Об этом сообщает RT со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Отмечается, что интернет-суд будет рассматривать дела, связанные с мошенничеством в онлайн-торговле, о заключённых онлайн долговых контрактах, а также о нарушении авторских прав в интернете.

Слушания и объявление приговора также будут вестись с помощью видеотрансляции в режиме онлайн.

На церемонии открытия интернет-суда в сегодня, 18 августа, присутствовал председатель Верховного народного суда КНР Чжоу Цян и секретарь комитета КПК провинции Чжэцзян Чэ Цзюнь.