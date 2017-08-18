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В Китае появился первый интернет-суд

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В китайском городе Ханчжоу провинции Чжэцзян открылся первый интернет-суд. Об этом сообщает RT со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Отмечается, что интернет-суд будет рассматривать дела, связанные с мошенничеством в онлайн-торговле, о заключённых онлайн долговых контрактах, а также о нарушении авторских прав в интернете.

Слушания и объявление приговора также будут вестись с помощью видеотрансляции в режиме онлайн.

На церемонии открытия интернет-суда в сегодня, 18 августа, присутствовал председатель Верховного народного суда КНР Чжоу Цян и секретарь комитета КПК провинции Чжэцзян Чэ Цзюнь.

URL: http://www.vb.kg/365006
Теги:
Интернет, Китай, суд
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