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Не поеду! Акжол сбежал к бабушке, на этот раз его забрала милиция

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Гулиза Авазова

В сети снова появилось видео - продолжение истории 10-летнего Акжола, которого снова силой забирают у бабушки.

На видео запечатлено, как люди в милицейской форме забирают его против воли. Мальчик снова плачет и кричит "эне", что в переводе с южного диалекта означает "бабушка".

Напомним, в прошлый раз ребенка также против его воли забрали у бабушки, попутно он цеплялся сначала за пожилую женщину, а потом изо всех сил оказывал сопротивление. Однако мама ребенка и еще одна женщина силой забрали его на машине.

Как сообщается, он сбежал от мамы и вернулся к бабушке, и на этот раз его забрала милиция.

Отметим, этот инцидент произошел в районе Кара-Кулджа Ошской области. После развода родителей ребенок жил с бабушкой, то есть с матерью его отца. Позже отец умер, а суд постановил отдать ребенка маме, хотя есть решение суда о том, что ребенок сам волен выбирать с кем жить.

URL: http://www.vb.kg/365007
Теги:
Ошская область, суд
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