Вчера, 17 августа, в Мекку отправилась последняя группа паломников из Кыргызстана. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман.

В муфтияте рассказали, что ранее из Кыргызстана было совершено 8 авиарейсов в Саудовскую Аравию. Все прибывшие из Кыргызстана паломники, а это 2400 человек, несколько дней находились в Медине. Все это время они проживали в пятизвездочном отеле и посещали исторические места города, а после группы кыргызских паломников поэтапно выезжали в Мекку для продолжения паломничества.

В это же время 7 авиарейсов было совершено прямо в Мекку, и на сегодняшний день там находятся 3900 кыргызстанцев.

Они начнут возвращаться в Кыргызстан с 8 сентября.