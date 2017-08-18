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Атамбаев выразил соболезнования Королю Испании в связи с терактом

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Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования Королю Испании Филиппу VI в связи с гибелью граждан в результате теракта в Барселоне.

"С большой тревогой воспринял трагическую весть о теракте в Барселоне, повлекшем за собой жертвы среди мирных граждан.

Кыргызстан решительно осуждает это бесчеловечное преступление. Любые акты терроризма являются преступными и не имеющими оправдания деяниями независимо от их мотивации", - говорится в телеграмме соболезнования главы государства.

Атамбаев передал глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, всему испанскому народу, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

URL: http://www.vb.kg/365011
Теги:
Алмазбек Атамбаев, президент, Испания, теракт
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