1 сентября объявлено выходным днем. Страна будет отмечать Курман айт

В Кыргызстане 1 сентября объявлено выходным в связи с празднованием Курман айта. Об этом сообщили в Министерства труда и социального развития.

Духовное управление мусульман по лунному календарю определило, что в этом году Курман айт будет отмечаться 1 сентября. И согласно Трудовому кодексу этот день является нерабочим праздничным днем. Таким образом, кыргызстанцы будут отдыхать четыре дня подряд - 31 августа, когда страна празднует День независимости, 1 сентября в пятницу и трудовые выходные - 2, 3 сентября.

Курман айт - самый большой мусульманский праздник. Он завершает собой обряд хаджа - паломничества к святыням ислама в Мекку. В Кыргызстане Курман айт - официальный государственный праздник и широко празднуется во всех мечетях и на Старой площади в Бишкеке.