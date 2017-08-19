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В США запустят воздушные шары с неуязвимыми бактериями

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НАСА запустит воздушные шары с бактериями Bacillus xerothermodurans, которые выдерживают экстремальные условия, в частности, высокую температуру и отсутствие воды, во время полного солнечного затмения 21 августа 2017 года. Атмосферные зонды попадут в стратосферу, где температура сравнима с температурой на поверхности Марса. Ученые хотят изучить, как в таких условиях поведут себя микроорганизмы. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Gizmodo.

Гигантские воздушные шары запустят в рамках Eclipse Ballooning Project, в ходе которого запланировано несколько экспериментов. Всего полетят 75 зондов, причем у 30 из них будет груз, содержащий небольшие образцы штаммов термостойких бактерий. Их поместят в конверты из алюминиевой фольги и прикрепят к внешней оболочке шаров. Бактерии поднимутся на высоту 24 километра.

Ученые считают, что данные, полученные в результате этого эксперимента, позволят предотвратить загрязнение поверхности Марса земными микроорганизмами, способными выжить в экстремальных окружающих условиях.

Сообщается, что некоторые шары оснастят камерами. Это позволит снять облака и понять особенности их формирования во время полного солнечного затмения. Кроме того, небольшие метеостанции на зондах зафиксируют изменения в атмосфере при прохождении лунной тени.

URL: http://www.vb.kg/365021
Теги:
США
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