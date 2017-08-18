Сегодня: будет новый премьер, за пожар в Москве наказали, плюс выходной

Будет новый премьер. Сегодня стало известно, что депутаты Жогорку Кенеша соберутся на внеочередное заседание парламента 21 августа.

После регистрации кандидатуры Сооронбая Жээнбекова в ЦИК и сложения им обязанностей премьер-министра для дальнейшего участия в выборах коалиция большинства созовет внеочередное заседание парламента. В повестке обозначен вопрос об утверждении нового премьер-министра.

День знаний не отменяется. 1 сентября во всех школах Кыргызстана пройдет праздник День знаний.В Минобразования уточнили, что 1 сентября является праздничным днем, а не учебным, и торжество в честь начала нового учебного года состоится традиционно в этот день.

В 10.00 по всей стране состоятся торжественные линейки, после которых для школьников проведут тематические уроки и классные часы. Традиционно первый урок будет посвящен истории и культуре Кыргызстана. Занятия для всех школьников страны начнутся в понедельник, 4 сентября

Наказаны виновники пожара в типографии в Москве. Бутырский суд Москвы вынес приговор генеральному директору типографии "Печатный экспресс" Сергею Москвину и главному инженеру Антону Яцкову в связи с пожаром, который произошел в августе 2016 года и в результате которого погибли 17 человек. Суд приговорил Москвина к двум годам и шести месяцам колонии-поселения. Яцков получил три года и шесть месяцев колонии-поселения.

Напомним, пожар в одном из складских помещений, принадлежавших типографии "Печатный экспресс", вспыхнул утром 27 августа 2016 года. Жертвами инцидента стали 17 человек - 14 гражданок Кыргызстана и трое жителей России.

Крупное ДТП. В результате ДТП на пересечении проспекта Айтматова и улицы Горького столкнулись пять автомобилей. Авария произошла сегодня утром, примерно в 6.30.

Автомобиль "Тойота" двигался по проспекту Айтматова и столкнулся с "Маздой", которая стояла на перекрестке во время красного сигнала светофора. От удара та столкнулась с впереди стоящими автомобилями. Всего в результате ДТП пострадало 5 машин. Кроме того, от удара скончались водитель и пассажир автомобиля "Мазда".

Плюс выходной. 1 сентября объявлено выходным в связи с празднованием Курман айта. Духовное управление мусульман определило по лунному календарю, что в этом году именно в этот день будет отмечаться Курман айт.

Согласно Трудовому кодексу этот день является нерабочим праздничным днем. Таким образом, кыргызстанцы будут отдыхать четыре дня подряд - 31 августа, когда страна празднует День независимости, 1 сентября в пятницу и трудовые выходные - 2, 3 сентября.

Айтматовские чтения. Сегодня проходит международный Форум писателей и интеллектуалов "Айтматовские чтения: диалог культур". В работе форума принимают участие известные писатели, выдающиеся деятели культуры и интеллектуалы из 11 государств мира.

Данный международный форум проводится в рамках реализации достигнутых договоренностей между президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Целью форума является популяризация богатейшего наследия Чингиза Айтматова, идей диалога культуры и партнерства цивилизаций.