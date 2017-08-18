Сегодня: будет новый премьер, за пожар в Москве наказали, плюс выходной

то соберутся, то не соберутся, то опять соберутся. может стоит публиковать такое только после официального оглашения? а то нифига опять не понятно, от кого стало известно, правда ли
Будет новый премьер. Сегодня стало известно, что депутаты Жогорку Кенеша соберутся на внеочередное заседание парламента 21 августа.
После регистрации кандидатуры Сооронбая Жээнбекова в ЦИК и сложения им обязанностей премьер-министра для дальнейшего участия в выборах коалиция большинства созовет внеочередное заседание парламента. В повестке обозначен вопрос об утверждении нового премьер-министра.
День знаний не отменяется. 1 сентября во всех школах Кыргызстана пройдет праздник День знаний.В Минобразования уточнили, что 1 сентября является праздничным днем, а не учебным, и торжество в честь начала нового учебного года состоится традиционно в этот день.
В 10.00 по всей стране состоятся торжественные линейки, после которых для школьников проведут тематические уроки и классные часы. Традиционно первый урок будет посвящен истории и культуре Кыргызстана. Занятия для всех школьников страны начнутся в понедельник, 4 сентября
Наказаны виновники пожара в типографии в Москве. Бутырский суд Москвы вынес приговор генеральному директору типографии "Печатный экспресс" Сергею Москвину и главному инженеру Антону Яцкову в связи с пожаром, который произошел в августе 2016 года и в результате которого погибли 17 человек. Суд приговорил Москвина к двум годам и шести месяцам колонии-поселения. Яцков получил три года и шесть месяцев колонии-поселения.
Напомним, пожар в одном из складских помещений, принадлежавших типографии "Печатный экспресс", вспыхнул утром 27 августа 2016 года. Жертвами инцидента стали 17 человек - 14 гражданок Кыргызстана и трое жителей России.
Крупное ДТП. В результате ДТП на пересечении проспекта Айтматова и улицы Горького столкнулись пять автомобилей. Авария произошла сегодня утром, примерно в 6.30.
Автомобиль "Тойота" двигался по проспекту Айтматова и столкнулся с "Маздой", которая стояла на перекрестке во время красного сигнала светофора. От удара та столкнулась с впереди стоящими автомобилями. Всего в результате ДТП пострадало 5 машин. Кроме того, от удара скончались водитель и пассажир автомобиля "Мазда".
Плюс выходной. 1 сентября объявлено выходным в связи с празднованием Курман айта. Духовное управление мусульман определило по лунному календарю, что в этом году именно в этот день будет отмечаться Курман айт.
Согласно Трудовому кодексу этот день является нерабочим праздничным днем. Таким образом, кыргызстанцы будут отдыхать четыре дня подряд - 31 августа, когда страна празднует День независимости, 1 сентября в пятницу и трудовые выходные - 2, 3 сентября.
Айтматовские чтения. Сегодня проходит международный Форум писателей и интеллектуалов "Айтматовские чтения: диалог культур". В работе форума принимают участие известные писатели, выдающиеся деятели культуры и интеллектуалы из 11 государств мира.
Данный международный форум проводится в рамках реализации достигнутых договоренностей между президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Целью форума является популяризация богатейшего наследия Чингиза Айтматова, идей диалога культуры и партнерства цивилизаций.