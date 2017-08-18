Погода
$ 68.66 - 68.86
€ 80.15 - 81.00

В суде произошла словесная перепалка между Аидой Саляновой и прокурором

345  0
Гулиза Авазова

Сегодня, 18 августа, в Ленинском районном суде продолжился судебный процесс по делу экс-прокурора, а ныне депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой.

Во время заседания адвокат зачитала стенограмму записи разговора Саляновой и экс-министра юстиции Жылдыз Мамбеталиевой. После она ходатайствовала о приобщении ее к материалам уголовного дела. Салянова также поддержала ходатайство, объяснив важность этой стенограммы в деле.

"Запись была сделана другими людьми в октябре, шла большая работа по поиску людей, которые могут дать показания против меня и Текебаева. У нас есть данные, что Мамбеталиева по другому делу тоже дала ложное показание. А в этом деле ее используют в грязной игре", - сказала она.

Также Салянова добавила, что она понимает, что гособвинение используют в политической игре. Однако прокурор возмутился и попросил судью сделать замечание, чтобы подсудимая говорила по существу. На что Салянова повторила, что их используют и добавила, что есть много прокуроров, которые отказались от данного дела.

Гособвинение обратилось к судье, чтобы тот остановил выступление.

"Нет, вы будете меня слушать. Я когда-нибудь давала вам незаконные поручения?" - спросила Салянова.

На что у прокуроров не нашлось ответа и после судья попросил подсудимую говорить по стенограмме.

В итоге судья удовлетворил ходатайство частично, с пометкой, что секретарь занесет стенограмму в протокол, но к делу ее приобщать не будут.

Напомним, что Салянова обвиняется в незаконном возобновлении лицензии Алексею Елисееву, приближенному сына беглого президента Курманбека Бакиева Максима.

URL: http://www.vb.kg/365027
Теги:
Аида Салянова, суд
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сюжет: Суд по делу Аиды Саляновой (8 материалов)
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  