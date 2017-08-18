Для предотвращения терактов в Кыргызстане будет проверяться автотранспорт

С 21 августа в Кыргызстане начнутся мероприятия по предотвращению террористических угроз в период грядущих праздников. Об этом сообщили в УПМ ГУВД Бишкека.

Так, в частности патрульная милиция будет проверять автомобили, а пеший патруль следить, чтобы в местах скопления людей не было подозрительных предметов.

В УПМ отметили, что проверка автомобилей будет осуществляться до сентября. Какие именно транспортные средства будут подлежать осмотру, пока не сообщается. Но сотрудники правоохранительных органов уже проинструктированы, по каким критериям необходимо проводить проверку. Милиционеры также просят автолюбителей с пониманием отнестись к данным мероприятиям.

Тем временем в Госкомитете нацбезопасности отмечают, что гражданам, особенно во время предстоящих праздников, стоит быть более внимательными. И о всех подозрительных предметах сообщать в дежурные службы ГКНБ, МВД или в ближайшие отделы органов внутренних дел.

"Мы призываем всех граждан быть более бдительными и обращать внимание на подозрительные предметы в общественных местах. Это необходимо в связи с попытками международных террористических организаций совершить диверсионные акты на территории Кыргызстана. ГКНБ КР призывает общественность к содействию спецслужбам и правоохранительным органам по обеспечению безопасности и правопорядка", - сообщили в ГКНБ КР.