Убившая мужчину камнем девушка была пьяна

17 августа примерно в 16:30 в районе пересечения улиц Гоголя и Джумабекова 22-летняя девушка с особой жестокостью убила мужчину. По предварительной информации, до того, как совершить преступление, она выпивала с убитым спиртные напитки.

Затем между ними возникла ссора, после чего 22-летняя девушка, не контролируя свои действия под воздействием алкоголя, нанесла несколько ударов камнем по голове 45-летнего мужчины. Она рассказала милиционерам, что ранее с убитым не была знакома, ей предложили выпить, она не отказалась.

Прибывшие на место происшествия врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, набухание головного мозга и гематомы. От полученных травм и потери крови мужчина скончался.

Подозреваемая в преступлении была водворена в ИВС ГУВД г.Бишкек. В настоящее время ведется следствие.