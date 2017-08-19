США расследуют возможные нарушения Китаем прав американских компаний

США официально начали расследование в отношении Пекина по подозрению в нарушении прав на интеллектуальную собственность, дискриминации и ограничении торговли. Об этом сообщает DW со ссылкой на сайт Торгового представительства США.

Расследование поручено торговому представителю Соединенных Штатов Роберту Лайтхайзеру. Он должен "проверить законы Китая, его политику и правоприменение, которые могут приносить вред американской интеллектуальной собственности, инновациям или технологическому развитию", пояснил сам Лайтхайзер.

В фокусе расследования окажутся, в частности, правила, обязующие иностранные компании предоставлять китайским партнерским предприятиям доступ к своим технологиям, уточняет агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп 14 августа распорядился начать расследование в отношении КНР. Если ведомство, возглавляемое Лайтхайзером, признает наличие нарушений в китайской торговой политике, Вашингтон может принять штрафные меры: в частности, могут быть повышены таможенные тарифы на китайские товары.

15 августа министерство торговли Китая обнародовало заявление, в котором пригрозило ответными действиями в случае принятия Соединенными Штатами каких-либо штрафных мер. "Если США не будут уважать сложившиеся правила международной торговли и примет меры, оказывающие негативное влияние на экономические и торговые отношения, Китай не будет просто наблюдать за этим, он отреагирует действиями для защиты своих легитимных прав и интересов", - отмечалось в сообщении.