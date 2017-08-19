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Армия Ливана объявила о начале наступления на позиции террористов ИГ

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Ливанская армия объявила о начале наступления на позиции боевиков террористической организации "Исламское государство" на ливанско-сирийской границе. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Источник агентства указал, что ливанские военные развернули наступление на позиции террористов возле деревни Рас-Баальбек, населенной христианами. Вооруженные силы страны используют против боевиков ракеты, артиллерийские орудия и вертолеты. Операция началась в 5 утра по местному времени (5:00 по Бишкеку).

7 августа боевики ИГ обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" территорию Ливана. В результате обстрела никто не пострадал, ливанская армия открыла по позициям террористов ответный огонь. На следующий день президент Ливана Мишель Ауна заявил, что Ливан в ближайшее время начнет военную операцию на границе с Сирией.

18 июля о грядущей военной операции на границе с Сирией заявил премьер-министр Ливана Саад Харири.

URL: http://www.vb.kg/365034
Теги:
ИГИЛ
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